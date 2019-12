La Casa Regional d'Aragó de Berga rep la Medalla del Justícia per la seva trajectòria

La Casa Regional d'Aragó- Penya de Folklore Aragonés de Berga ha rebut una de les medalles que anulament atorga la institució de El Justícia de Aragón en reconeixement de la seva trajectòria. En concret es premia la seva «defensa dels valors i la identitat aragonesa i la seva projecció a nivell nacional i internacional».

El president de l'entitat berguedana, Esteban Cavero ha fet palesa la satisfacció per haver rebut aquest reconeixement que els ha lliurat recentment Àngel Dolado, que ocupa el càrrec del Justícia de Aragó. La delegació berguedana estava integrada per ell mateix com a president i el van acompanyar Jose Vicente i Àngel Montañes. El lliurament va tenir lloc en un acte institucional celebrat a la Reial Capella de Santa Isabel de Portugal de Saragossa. Cavero ha hdit que és un premi per a l'entitat però també per Berga i el Berguedà.

La Casa Regional d'Aragó de Berga va ser fundada l'any 1985 per Esteban Cavero. Explica que en el seu dia la construcció d'infraestructures com la central de Cercs, el pantà de la Baells i la forta demanda de mà d'obra a les mines de carbó del Berguedà va fer que moltes persones vinguessin a viure a la comarca, entre els quals veïns d'Aragó. L'entitat es va crear com un espai d'intercanvi cultural i té la seva seu al carrer Pio Baroja, en unes dependències del bar Los Maños. L'entitat va arribar a tenir 100 socis. Actualment manté l'activitat com a punt de trobada de joves i encara acull celebracions assenyalades com Sant Jordi.

La Medalla del Justícia d'Aragó és un guardó creat el 2018 per tal de reconèixer a persones i entitats «per l'excel·lència en el desenvolupament de la seva activitat».