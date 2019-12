El PIBER de Cercs demana que s'aturi el desmuntatge de la vella central tèrmica

El grup municipal a l'oposició del PIBER de Cercs ha demanat al govern de Democràtes de Cercs-Junts per Catalunya que s'aturin «de forma immediata» els treballs de desmantellament de les velles instal·lacions de la central tèrmica de Cercs. Aquests treballs són previs a la possible construcció d'una planta incineradora de residus si el Govern català aprova el projecte executiu presentat per l'empresari manresà Lluís Basiana. Un projecte que ha topat amb l'oposició frontal del Berguedà.

Segons l'escrit que el regidor del PIBER Germán Sánchez ha adreçat a l'executiu de Cercs (i ha fet públic) les raons per demanar aquesta paralització són que «no s'ha constatat l'existència» del preceptiu informe de secretaria «sense el qual la llicència d'obres atorgada és nula de ple dret». El consistori va requerir el passat octubre a l'empresa Infreemu SL, que fa els treballs esmentats, a través de subcontratistes especialitzats, segons fonts consultades per aquest diari, perquè aportés una ampliació del projecte amb el cubicatge real dels materials que està traient durant les tasques de desmantellament de les instal·lacions. A hores d'ara aquesta documentació encara no s'ha lliurat.

Per la seva banda, l'alcalde de Cercs, Jesús Calderer ha reconegut que en l'expedient de la llicència d'obres atorgada al seu dia per dur a terme els treballs de desmantellament de les instal·lacions de la vella tèrmica de Cercs, no hi consta l'informe jurídic elaborat pel secretari. «Es va fer l'informe, és positiu però no es va incloure a l'expedient» ha assegurat Calderer. Ha explicat que «per un error» no hi consta. Una errada que ha atribuït al procés de transició que està duent a terme l'Ajuntament de Cercs cap al nou model d'administració electrònica per eliminar el paper físic i fer les tramitacions telemàticament. Calderer ha dit que s'arreglarà l'errada i s'inclourà l'informe.

D'altra banda, ha explicat que després d'una visita d'obres que va fer l'arquitecte municipal a les obres de desmantellament de la vella tèrmica, es va constatar que hi havia més metres cúbics de ferro pels que s'havia demanat la llicència. El consistori «vam fer el que ens toca fer com administració i és inspeccionar aquesta llicència d'obres per comprovar que tot estigués bé». Després, l'Ajuntament va requerir a l'empresa perquè «ho regularitzés» i declarés la quantitat real de manterial. Calderer ha dit que «és cert» que el tràmit s'està llargant però sosté que «no són temes greus» i espera que tot plegat es resolgui aviat.