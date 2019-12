Gironella farà obres al talús del costat de l'ascensor per evitar esllavissades de rocs

L'Ajuntament de Gironella té previst iniciar a partir del gener les obres d'estabilització del talús que hi ha al camí de Cal Metre, que uneix el pont Vell i l'antiga fàbrica del mateix nom, a tocar de l'ascensor on hi ha hagut esllavissades de rocs importants.

Aquest talús entre el camí de Cal Metre i la plaça de la Vila «té una alçada aproximada d'uns 22 metres i una longitud d'uns 35 metres lineals», segons l'informe tècnic de l'obra. «L'actuació de protecció i seguretat es portaria a terme en aquest àmbit i fora de la zona de la muralla de l'antic castell», com precisen els tècnics i també ha posat de manifest l'alcalde de Gironella, David Font, en declaracions a aquest diari.

Les obres consistiran a fer un sanejament manual del talús amb «l'esbrossada i eliminació de volums rocosos inestables o en voladís». Els tècnics preveuen «instal·lar i adaptar al terreny una malla electrosoldada i posterior projecció de gunita [formigó projectat] amb dosificació de ciment en un gruix mínim de 10 centímetres». Aquesta operació abastarà uns 120 metres quadrats aproximadament. El gunita «estarà pigmentat de color en planta i abans de la seva execució s'escollirà el més adequat i que concordi estèticament amb la zona de la muralla de l'antic castell».

També caldrà ancorar diverses superfícies de roques i es faran forats per col·locar-hi una barra de ferro a una profunditat mínima d'1,5 metres. «Una vegada estudiada la zona, es decidirà on s'instal·len els ancoratges, i es preveu una superfície d'actuació de 200 metres quadrats. Les plaques d'aquests ancoratges també aniran pintades de color» per evitar l'impacte visual.

En l'espai més allunyat de la zona antiga s'hi posarà malla de triple torsió, filferro galvanitzat amb ancoratge de coronació de la malla i piquetes d'acer corrugat a la base del talús en una superfície d'uns 800 metres quadrats.

Els tècnics preveuen fer una «adequació integral d'aquestes zones» perquè duri anys i alhora permeti «mantenir una estètica que concordi amb els espais a assegurar, sobretot l'àmbit del barri antic». L'aspecte estètic és important atès que «aquest talús és una gran façana visible des de la zona d'eixample urbà com l'avinguda Catalunya, els carrers Farguell, Riu, a banda que és confrontat a les restes de la muralla de l'antic castell de Gironella».

En declaracions a Regió7, l'alcalde de Gironella ha explicat que quan van fer les obres de l'ascensor ja van veure que «hi havia petits despreniments» de roques al talús del costat. Es tracta d'unes pedres «de caràcter argilós». Van posar uns testimonis a les esquerdes per veure quina evolució tenien.

Fa uns mes i mig aproximadament, hi va haver l'últim despreniment d'una roca de grans dimensions. Tenint en compte que es tracta d'una zona transitada, el consistori hi ha posat tanques i també ha retirat un dels bancs que hi havia al lloc on va caure el roc. La intervenció que s'hi portarà a terme a partir del mes de gener servirà per estabilitzar el talús i perquè no hi hagi noves esllavissades.

David Font ha indicat que han aconseguit una ajuda de la Diputació de Barcelona per pagar el 100% del cost d'aquesta millora.