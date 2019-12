«Soc una persona amb ganes de trencar amb el pessimisme instaurat al Berguedà»

Aquest avinyonenc es declara enamorat del Berguedà i assumeix el lideratge d'una entitat que el 2020 té un pressupost de 2,2 milions d'euros i una plantilla de 37 persones

Lluís Vall Carrillo (Avinyó, 1990) presideix l'Agència de Desenvolupament del Berguedà, un ens de dinamització i promoció de la comarca format pels 31 ajuntaments i associacions empresarials, sindicats i entitats del Berguedà. L'entitat té una plantilla de 37 persones i tres seus: a la plaça de Sant Joan, al carrer de Lluís Millet i a l'Oficina de Turisme. El 2020 té un pressupost de 2,2 milions d'euros.



Quina feina fa l'agència?

Té tres branques d'actuació. Una està dedicada al teixit econòmic i social, fem foment i atenció de l'emprenedoria i acompanyament de les empreses; per altra banda tenim promoció del territori i turisme; i som centre de formació continuada i ocupació.

Expliqui'm qui és vostè?

Em considero una persona amb esperit jove i amb ganes de trencar amb el pessimisme instaurat al Berguedà, donar un punt de vista diferent i sacsejar alguns aspectes de la comarca.

Com passa un exballarí professional com vostè i tècnic esportiu, professor de zumba, al PDeCAT i al món de la política?

(Somriu) I ara ja tinc estudis de publicitat i màrqueting, també. És curiós aquest pas. Ha vingut per les ganes de fer coses al món municipal. El 2010 jo era tècnic esportiu de l'Ajuntament d'Avinyó. A l'hora de fer llistes es buscava gent amb lideratge i vaig rebre l'oferiment del PDeCAT per anar a les llistes. Vam perdre les eleccions el 2011. Vaig estar 4 anys a l'oposició aprenent.

I després ja va ser regidor de govern a l'Ajuntament de Gironella, ja va pel seu segon mandat i és conseller comarcal, i ara presideix l'agència. Què hi fa un bagenc d'Avinyó a Gironella?

(Somriu) Hi visc enamoradament del Berguedà i de tot el que té! Crec que hi ha molts berguedans que no saben veure els potencials que té la comarca a nivell paisatgístic i del teixit productiu agroalimentari, entre d'altres.

En què s'assembla una sessió de zumba i la presidència de l'agència?

(Riu) Hi ha molta gent que observa allò que fas.

Esperant un error per la seva joventut?

No, no. M'ho miro per la part optimista i penso que estan expectants per veure què soc capaç de sacsejar.

Què aportarà a l'agència?

Frescor, ser al peu del carrer, proximitat amb els ajuntaments, que sàpiguen què estem fent aquí i com beneficiar-se'n. I, sobretot: idees trencadores i creatives per a la comarca.

Se sent preparat per ser president de l'agència?

Sí. Crec que el que fa falta és valentia per prendre decisions i exercir un lideratge clar. No és tant el que puguis conèixer del sector, sinó prendre aquelles decisions que convenen quan es posen sobre la taula. Crec que és el que fa falta: algú que prengui decisions.

Fins ara no passava això?

No clarament.

Vostè es defineix com a emprenedor.

(Somriu) Sí. Sóc un cul inquiet.

I és cofundador d'una empresa de càtering. Com defineix un emprenedor?

Una persona que té il·lusió per començar un projecte professional i de vida. Fa dos anys que treballo en una empresa a Vic, Thinquery, que ens dediquem a ajudar l'emprenedoria i és un món que em sento molt proper.

Com vendria el Berguedà si tingués tots els diners del món?

El que hem de fer és consolidar la campanya «El Berguedà, terra de futurs», que la gent la tingui interioritzada i vengui aquesta imatge. Quan parlo de Gironella i del Berguedà en parlo enamoradíssim. La gent d'Avinyó al·lucina de com me n'omplo la boca. Lligar futur amb paisatge amb vida, amb projectes, és molt interessant. El Berguedà és una comarca on tothom té una oportunitat. Hi ha moltes coses per fer a la comarca, ens hem de reinventar, hem de copiar, hem de crear coses, repensar el turisme, ens hem de desestacionalitzar.

La població del Berguedà està per sota dels 40.00 habitants, i cada vegada més vells. Què es pot fer per canviar aquesta tendència?

Una de les coses que hem de fer és frenar la fuga de talents. Volem crear el primer ecosistema emprenedor de la comarca, un espai únic al Berguedà on totes les persones joves puguin teletreballar i no s'hagin de quedar a Barcelona un cop acabin d'estudiar. I no només perquè hi hagi fibra òptica sinó perquè puguin interactuar amb altres joves. I que sigui sectoritzat en diferents àmbits. Als joves crec que els falta un espai per establir el seu projecte professional.

Em pot dir tres accions que durà a terme al capdavant de l'agència en aquest mandat?

Crear un ecosistema emprenedor de la comarca per als joves; unir tots els grans productors agroalimentaris....

... ja existeix una Associació de Productors Agroalimentaris. No funciona?

No ho sé, només sabem que van a fires. Ens hem de preguntar si només necessiten això o bé també els fa falta un centre de distribució? Crec que el Mercat Municipal de Berga podria ser un bon espai per a aquest centre, per exemple. N'estem parlant amb l'Ajuntament. També cal desestacionalitzar el turisme i potenciar el turisme esportiu. Hem de captar nous segments de mercats.

I la indústria?

Hem d'apostar per la reindustrialització del baix Berguedà. S'ha de desencallar el polígon comarcal a Olvan. Sabem que no depèn directament de l'agència però tots hem de fer pressió a l'Incasol i a la conselleria per almenys poder comercialitzar les primeres parcel·les, per això s'hi ha implicat el Consell. I a partir d'aquí, fer un pla de desplegament.