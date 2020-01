Berga perd Àngel Manubens, un dels iniciadors de la Patum de la Pietat

L'any ha començat a Berga amb la mort d'Àngel Manubens, a l'edat de 68 anys, d'un dels impulsors de la Patum del carrer de la Pietat i implicat en l'activitat veïnal d'aquesta part del barri vell de la ciutat.

Fonts consultades per aquest diari, han recordat que Manubens, juntament amb d'altres veïns del carrer, van ser els iniciadors de la Patum a la dècada dels anys 50. La festa s'ha mantingut amb els anys amb la implicació de moltes persones, entre les quals, cal destacar-ne també la figura de Manubens. A més a més, durant un període de temps també va ser president de l'Associació de Veïns del Carrer de la Pietat i ha format part de diverses juntes exercint d'altres càrrecs com el de secretari.

Una altra de les tasques per la que serà recordat Manubens és per encarregar-se del manteniment de la capella del carrer de la Pietat. Ell obria i tancava la porta cada dia perquè els veïns i visitants la poguessin visitar. Cal recordar que Manubens va ser la persona que va rebre la imatge del Crist d'aquesta capella després que fos robada per un grup de joves, aquest passat estiu.

L'alcaldessa, Montserrat Venturós, ha lamentat aquesta pèrdua a través de les xarxes i ha destacat la feina de "dignificació" del barri vell que ha fet durant anys Manubens. Els membres de l'associació veïnal també han agraït al seu company la seva implicació en tot el que fes falta.

El seu funeral tindrà lloc aquest dissabte a 2/4 d'11 del matí a la parròquia de Santa Eulàlia.