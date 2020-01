Consulta el recorregut i les afectacions de trànsit de la cavalcada a Berga

La tarda del 5 de gener, Melcior, Gaspar i Baltasar recorreran els carrers de Berga repartint caramels juntament amb un seguici format per desenes de patges i patgesses, portadors de torxes i estendards. Cadascuna de les carrosses comptarà amb un grup de percussió musical que anunciarà l'arribada dels tres reis, mentre que la carrossa del carbó tancarà la rua.

A 2/4 de 6 de la tarda, l'estel lluminós iniciarà la desfilada a la Plaça de Gernika que seguirà pels carrers Pere II, Mestre de Pedret, Salvador Espriu, Isaac Albéniz i Pere III fins arribar a la carretera de Sant Fruitós, el carrer del Roser i la Plaça de la Creu. En aquest punt del recorregut, els reis deixaran les carrosses i continuaran la ruta a peu pel carrer de la Ciutat fins a la Plaça de Sant Pere, on realitzaran l'ofrena d'or, encens i mirra al pessebre de La Berruga. Tot seguit, es dirigiran a l'Ajuntament de Berga on l'alcaldessa, Montse Venturós, els entregarà les claus de la ciutat que els permetrà accedir a les llars berguedanes durant la nit per deixar-hi els regals. Melcior, Gaspar i Baltasar s'adreçaran als infants des del balcó consistorial i, tot seguit, rebran els nens i nenes a la Sala de Plens del consistori.

Enguany, la cavalcada de reis incorpra una sèrie de canvis per promoure una festa més participativa i transversal, a través de la creació d'una comissió formada per persones encarregades d'organitzar els actes de la festivitat de reis. Una de les novetats de l'edició de 2020 serà la inclusió de persones negres en la comitiva del rei Baltasar. La Banda i la Jove Banda de l'Escola Municipal de Música de Berga també participaran en els diferents actes realitzant l'acompanyament musical durant l'arribada dels patges i la cavalcada de reis.

Els Reis d'Orient també aprofitaran el seu viatge per visitar els usuaris i usuàries de diversos centres de dia i residències de la ciutat que no poden desplaçar-se per veure la cavalcada. El dia 5 de gener, abans de l'inici de la desfilada, passaran pels centres Cim d'Estela i l'Onada, així com per la Residència Nostra Senyora de Queralt (Germanetes) i el dia 6 de gener, al matí, visitaran la Residència i l'Hospital Sant Bernabé.

La celebració de la cavalcada de reis comportarà diverses afectacions de trànsit en els trams del recorregut. Entre les 4 i les 8 de la tarda no es podrà aparcar ni circular als següents carrers:

Passeig Vila de Casserres amb C/ Marià Obiols

Plaça de Gernika

Carrer de Pere II

Carrer Mestre de Pedret

Carrer de Salvador Espriu

Avinguda del Canal Industrial amb C/ Gran Via (vial descendent)

Rasa dels Molins

C/ Guillem de Berguedà (rotonda)

C/ Guillem de Berguedà amb C/ Barcelona

C/ Barcelona amb C/ Josep Maria Badia i Sobrevias

Passeig de la Pau (ambdós vials, ascendent i descendent)

C/ Barcelona amb C/ Gran Via

C/ Fra Frederic amb C/ Dr. Fleming

C/ Rasa del Canyet amb C/ Dr. Fleming

C/ Comte Oliba amb C/ Gran Via

C/ Comte Oliba amb C/ Sardana

Ronda de Queralt (encreuament amb Ronda Moreta i Pg. Estaselles)



D'altra banda, es recomana evitar l'accés dels vehicles a través de l'entrada Berga Sud (Tossalet de les Forques). Tanmateix, per circular en direcció al municipi d'Avià, s'aconsella utilitzar la variant C-26.