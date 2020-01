La tramitació del permís per a la planta de Cercs s'allargarà almenys tot un any

Un dels temes centrals en l'agenda del Berguedà d'aquest 2020 acabat d'estrenar serà el del futur de la planta incineradora de residus de Cercs, que el 2019 ha generat un ampli i majoritari moviment de rebuig.

La tramitació del permís per construir aquesta infraestructura –que promou l'empresari manresà Lluís Basiana a les antigues instal·lacions de la vella tèrmica de Cercs– s'allargarà com a mínim un any, segons han confirmat a Regió7 fonts del departament de Territori i Sostenibilitat (TES) de la Generalitat. Aquesta és l'administració que ha d'autoritzar o no aquesta petició.

Tal com va informar aquest diari, l'empresa EM Spain Waste & Treatment a través de l'empresari manresà Lluís Basiana de la societat EMGrup, un grup d'enginyeria especialitzat en projectes ambientals, va presentar al Govern català el projecte executiu d'aquesta obra el novembre. L'empresari ha anunciat una inversió de 130 milions d'euros i la creació de 60 llocs de treball directes i 100 d'indirectes.

Un cop aquest projecte ha arribat al departament de Territori i Sostenibilitat, primer haurà de superar el tràmit de suficiència. Els tècnics l'estudiaran per saber si compleix els requisits mínims establerts per considerar-lo. És possible que els tècnics demanin aclariments, això es fa sempre i entra dins el que és normal. Si passa el tràmit de suficiència esmentat, llavors sortirà a exposició pública. Abans això no passi encara poden transcorre alguns mesos, no se sap exactament quants, perquè no hi ha un període establert perquè això passi, segons fonts del TES. Després, durant el període d'exposició pública es recolliran les al·legacions que s'hi formulin. En paral·lel hi ha d'haver la declaració d'impacte ambiental amb l'informe d'impacte ambiental que ha de culminar amb l'autorització ambiental. Les fonts esmentades han indicat que és l'empresa promotora la que ha de presentar un estudi d'impacte, que ha d'anar a cura d'una firma homologada. I el personal tècnic del TES s'hi haurà de pronunciar, així com també els estaments que hi tinguin alguna cosa a dir. Per exemple, si es preveu un impacte a l'aigua, s'hauria de pronunciar l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), o si es preveu un impacte atmosfèric, llavors s'hauria de pronunciar la direcció general de Qualitat Ambiental del Govern.

Si el projecte supera tota la tramitació i els requisits que estableix l'administració, obtindrà llum verd. I si no, no.

Sigui com sigui seguirà la tramitació habitual establerta per la normativa.