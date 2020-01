Berga Comercial veu positiu eliminar els vehicles de la plaça de Sant Pere

Berga Comercial veu amb bons ulls la proposta del govern de la CUP de tancar el trànsit de vehicles a la plaça de Sant Pere -limitant-lo únicament als veïns- i eliminar-ne els aparcaments. No només això, sinó que els responsables de l'associació creuen que és una decisió «important» per aconseguir una major dinamització de l'eix comercial.

Així ho ha explicat a Regió7 el president de Berga Comercial, Xavi Orcajo, que ha recordat que un dels seus eixos de treball és buscar maneres perquè «el ciutadà tingui més protagonisme al carrer» per dinamitzar tota la zona comercial de la ciutat, que va des del carrer del Roser fins a la zona del passeig de la Indústria, passant pel passeig de la Pau, el carrer Major i la plaça de Sant Pere.

Orcajo creu que «com més espai guanyem per als vianants, més passejaran, més miraran i més entraran a comprar a les botigues. Potser algú pensa que només ens interessem pels comerços, però nosaltres treballem per l'interès de la ciutat, per evitar que es perdin les nostres zones comercials i que Berga es mantingui viva». És per això, ha destacat, que a banda de treballar amb les campanyes comercials habituals que ja realitzen, durant el segon semestre d'aquest 2020 Berga Comercial oferirà xerrades que posaran al damunt de la taula el debat sobre els canvis que calen a la ciutat pel que fa al pla de mobilitat i al Pla d'Ordenació Urbanística Municipal per la millora del comerç. «No farem cap proposta concreta, però buscarem exemples d'altres ciutats que van per davant nostre en aquests aspectes per trobar un model que funcioni per reactivar Berga i aconseguir que aquests eixos comercials tinguin les condicions més òptimes per fer-los revifar. Hi creiem i hi treballem».

El president de l'entitat creu que la decisió de treure el trànsit de Sant Pere i eliminar els aparcaments que hi ha «és una bona aposta» i considera que cal treballar paral·lelament per aconseguir més zones d'aparcament que permetin als usuaris connectar-se a peu amb els eixos comercials. Creu que aquesta ha de ser una línia a treballar en la totalitat de la zona comercial de la ciutat.



L'opinió dels veïns

Fonts veïnals consultades per aquest diari han explicat que la proposta del govern de la CUP d'eliminar els aparcaments i prohibir el trànsit de vehicles es veu amb bons ulls i s'entén com una millora, sempre i quan els residents puguin accedir-hi amb normalitat i hi hagi un horari per a càrrega i descàrrega. A més, també reclamen solucions a la problemàtica que genera la manca d'aparcaments a la totalitat del barri vell.

El regidor de Mobilitat de l'Ajuntament de Berga, Eloi Escútia, ha recordat que la proposta de tancar el trànsit als vehicles a la plaça de Sant Pere i eliminar els aparcaments de zona blava de la mateixa no impedirà als veïns de la plaça i de la resta del barri vell poder-hi accedir amb el cotxe si acrediten que en són residents. També hi haurà un horari limitat de càrrega i descàrrega. «Estem estudiant quina és la millor forma de dur a terme aquesta acció conjuntament amb la Policia Local i tenint en compte l'opinió de veïns i botiguers de la zona i de la resta de barri vell», ha dit. Tot i que no ha concretat quin serà el sistema utilitzat, al damunt de la taula hi ha l'opció d'instal·lar càmeres de videovigilància per controlar l'accés amb la lectura de matrícules.

Per a Escútia la mesura va en la línia ja iniciada el passat mandat de «guanyar espai per als ciutadans» i, en aquest cas, de donar a la plaça de Sant Pere un altre ús «que no sigui el d'aparcament. És un espai emblemàtic que tenim poc en compte». Per altra banda, creu que és necessari l'estudi d'alternatives d'aparcament per als veïns del barri vell i ha avançat que s'estudiaran mesures com la creació de més zones verdes per a residents. Els canvis a la plaça s'aplicaran aquest mes de gener.