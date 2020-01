La Pobla de Lillet tanca el seu Parc de Nadal amb èxit i Cercs el celebra avui

La Pobla de Lillet va celebrar dijous i ahir, divendres, el seu Parc de Nadal que ha tingut bona resposta de participació. L'alcalde de la Pobla de Lillet, Enric Pla, valorava molt positivament la proposta, celebrada durant dos dies al pavelló d'esports del municipi, per la bona afluència que ha tingut. Durant les dues jornades hi han passat 250 infants acompanyats dels seus familiars. Pla ha explicat que el consistori ha volgut donar continuïtat a una activitat que ja es feia, per oferir una proposta més els dies de vacances.

D'altra banda, Sant Jordi de Cercs acollirà avui, dissabte, una nova edició de la proposta nadalenca dirigida als més menuts. Serà de 4 a 8 del vespre al pavelló esportiu i, en aquest cas, amb un rerefons solidari. A banda de les activitats i tallers per als infants, hi haurà una barra de menjar i begudes gestionada per la comissió de festes del Roseret. Els beneficis de les vendes que es facin en aquesta barra es destinaran a la campanya «Tot és possible» per la lluita contra el càncer infantil.