El refugi dels Rasos obre amb nous guardes mig any després

L'emblemàtic xalet-refugi dels Rasos de Peguera ha reobert portes aquest cap de setmana després de mig any sense funcionar. Xevi Generó i Lídia Molano s'han convertit, des de fa poques setmanes, en els nous guardes d'aquest edifici històric construït pel Centre Excursionista Montserrat de Manresa el 1933 i restaurat després d'un incendi el 2014.

Generó i Molano no són nous en aquest món, però inicien una nova etapa després de ser al capdavant del refugi d'Ensija durant els darrers vuit anys, al qual encara continuaran vinculats.

Aquest cap de setmana han reobert les portes del refugi dels Rasos amb una reforma de les habitacions i amb l'objectiu de renovar, imminentment, el sistema de calefacció perquè sigui més eficient energèticament. Una de les seves voluntats és que aquest espai es converteixi en un pol d'activitat. «L'objectiu és acostar el refugi dels Rasos als berguedans, a la població i a les entitats que vulguin sentir-se seu aquest lloc tan emblemàtic», han explicat. És per això que han iniciat contactes amb associacions i clubs esportius per poder treballar conjuntament, a banda de proposar a tots els que passin per l'equipament la possibilitat de fer rutes i practicar esports de muntanya, tant a l'hivern com a l'estiu.

Un altre dels seus trets diferencials serà treballar amb productors de proximitat per als àpats que elaboraran i continuar defensant el territori i l'entorn fugint d'un turisme massificador i «posicionant-nos al costat d'iniciatives que vetllin per la preservació del medi».