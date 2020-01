Els Reis arriben a Berga amb nova organització i un Baltasar "de veritat"

Els Reis de l'Orient ja han arribat a Berga. Els carrers de la capital berguedana han quedat plens, aquesta tarda de diumenge, per rebre a Ses Majestats en un dels dies més esperats de l'any, sobretot, per als més menuts. Per primer cop, la cavalcada a la ciutat ha comptat amb un Baltasar «de veritat» i s'ha deixat enrere el maquillatge per imitar la pell negra del rei. En Baltasar i les patgesses són persones negres, així com també alguns dels membres de la comitiva. La resta han estat maquillats de manera similar als acompanyants d'en Melcior i en Gaspar i eliminant el betum.

La comitiva reial ha sortit de la plaça Gernika a 2/4 de 6 de la tarda per iniciar el recorregut habitual pels principals carrers de Berga. Més d'un centenar de persones fan possible aquesta cavalcada organitzada per l'Ajuntament de Berga, que enguany ha estrenat un nou model organitzatiu amb l'objectiu d'aconseguir una festa «més oberta i transversal». Per primera vegada, les tres entitats que fins ara es feien càrrec de la cavalcada de Berga (la Bauma dels Encantats, la Penya Boletaire i Grup de Colònies a Borredà) gestionant una de les carrosses, han deixat de fer-ho per passar a formar part, a títol individual, d'una comissió que a més a més aplega veïns, membres d'altres associacions i tècnics municipals. L'objectiu del consistori és treballar per a la propera edició per consolidar el nou sistema. A més a més, una de les novetats d'enguany ha estat la incorporació d'un cos de ball a cadascuna de les carrosses així com la renovació dels vestits dels teiers.

Desenes de persones s'han aplegat per saludar els Reis en un dels dies més màgics de l'any. Els infants, i també els més grans, s'han acostat als patges i als Reis que han repartit caramels a dojo. Un dels moments amb més afluència ha tornat a ser el del pas de les carrosses pel carrer de Pere II, la zona sud del passeig de la Pau i la carretera de Sant Fruitós. La banda i la jove banda de l'escola municipal de Berga està acompanyant la comitiva en tot el recorregut.

Un cop arribin a la plaça de la Creu, els Reis deixaran els vehicles per encarar el darrer tram de la cavalcada a peu. Aquest és un dels instants més esperats pels infants, perquè podran saludar de prop a Melcior, Gaspar i Baltasar. Tot i que els infants tenen l'oportunitat de fer-ho un a un un cop finalitzada la cavalcada, a la sala de plens de l'Ajuntament, són molts els que volen acostar-s'hi durant la pujada pel carrer Major.