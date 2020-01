Berga prova un nou model organitzatiu de la cavalcada i estrena un Baltasar de veritat

Els Reis van arribar a Berga, un any més. Carregats de regals i d'il·lusió, van recórrer els principals carrers de la ciutat per saludar les desenes de persones que els esperaven al llarg del recorregut habitual. La festa, però, presentava algunes novetats: l'estrena d'un nou model organitzatiu de la cavalcada impulsat per l'Ajuntament amb l'objectiu d'aconseguir una cavalcada «més oberta i transversal» i la presència d'un Baltasar «de veritat» i l'eliminació del maquillatge negre per pintar el rei, les patgesses i la resta de comitiva de la carrossa.

Visualment, però, pocs canvis van fer-se presents en la celebració. I és que el primer any amb el nou model de gestió de la festa buscava més aviat un canvi intern que no pas d'imatge. Per primera vegada, ahir, les tres entitats que fins ara es feien càrrec de la cavalcada de Berga –la Bauma dels Encantats, la Penya Boletaire i Grup de Colònies a Borredà–, gestionant cadascuna una carrossa, van deixar-ho de fer per passar a formar part, a títol individual, d'una comissió que aplega veïns, membres d'associacions i tècnics municipals. Sí que es van presenciar, però, algunes novetats, com la incorporació d'un cos de ball darrere de les carrosses i l'estrena de nous vestits dels teiers.

Un cop la comitiva reial va arribar a la plaça de la Creu, després de passar per la cruïlla del carrer Pere II i el passeig de la Pau –un dels punts amb més afluència de gent– i el carrer del Roser, Ses Majestats van deixar les carrosses per enfilar el tram del carrer Major a peu, i, com ja és tradicional, saludar i fer-se fotografies amb els infants que s'hi acostaven. Un cop a la plaça de Sant Pere, després d'un camí que es va fer una mica llarg, van fer l'ofrena al naixement situat a la Berruga, mentre la banda i la jove banda de l'Escola Municipal de Música de Berga, que van amenitzar tota la cavalcada, interpretava Santa Nit.

La tradició mana en aquesta festa i posteriorment els Reis van sortir al balcó de l'ajuntament on van ser rebuts per l'alcaldessa, Montserrat Venturós, que els va lliurar les claus de la ciutat. Un cop finalitzats els discursos, amb els quals els Reis també van fer col·laborar els presents a la plaça, van rebre els infants que ho van voler a la sala de plens.

El rei Melcior tenia una certa semblança a Manel Medina, director de Televisió del Berguedà, i el rei Gaspar, a l'exregidor de CiU Antoni Biarnés.