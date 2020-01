Casserres fa créixer la Fira de Reis i entoma el repte de mantenir-ne l'èxit

Casserres ha treballat en els dar-rers anys per potenciar la Fira de Reis que se celebra cada 5 de gener al municipi. Enguany, coincidint amb la desena edició de la mostra ramadera, que complementa la fira organitzada per l'Associació de Comerciants de Casserres, el recinte firal s'ha expandit i va estendre's per més carrers que en les darreres edicions.

Ahir el dia es va llevar molt fred, amb una boira espessa i temperatures sota zero, però de mica en mica el sol va fer arrencar veïns i visitants, que van sortir al carrer en un diumenge de vigília de Reis amb comerços oberts per a les compres de darrera hora.

La presidenta de l'Associació de Comerciants de Casserres, Estrella Tarrés, es mostrava satisfeta de la bona resposta dels visitants en els darrers anys i, especialment, del creixement que ha fet la fira enguany gràcies a l'impuls dels Amics Ramaders de Casserres. L'espai que en les últimes edicions compartien les parades d'artesania, alimentació, comerços, firaires i entitats amb el bestiar, ahir es va multiplicar per tres, i a causa de l'increment de la presència de caps de bestiar, el recinte es va ampliar i, a banda de la plaça de Santa Maria, es van instal·lar parades al carrer que va fins a la plaça U d'Octubre, on es van servir els esmorzars en benefici de La Marató de TV3, i també en un tram del passeig del Bisbe Comellas, que per primera vegada es va tancar al trànsit de vehicles. Josep Llorens, dels Amics Ramaders de Casserres, es mostrava content de la bona acollida dels ramaders del municipi i la comarca. Ahir, van exposar-se una vuitantena de caps de bestiar: gallines, conills, cabrits, pollastres d'engreix, cavalls, ponis, porcs d'engreix i, sobretot, hi havia presència de bestiar boví. «Com que celebràvem el desè aniversari, vam voler potenciar-ho i estem molt contents de la bona acollida», assegurava. Un altre dels sectors que ahir va ser molt present en la mostra és el de la maquinària agrícola, amb la participació d'una dotzena de concessionaris del Berguedà i del Bages. «En altres edicions vèiem que teníem poc espai per encabir-ho tot i vam pensar que estaria bé anar al passeig Bisbe Comellas per poder-hi instal·lar els tractors i la resta de maquinària i que la gent hi pogués passejar més tranquil·lament», va afegir.

La presidenta dels comerciants esperava ahir que aquest creixement assolit en les darreres edicions, especialment els dos últims anys en què la fira ha coincidit en cap de setmana, es pugui mantenir els propers anys. «Hem aconseguit arrencar-la i esperem que es consolidi, encara que no coincideixi en dissabte o diumenge», va dir. Per a Tarrés, «és molt important donar vida al municipi i que la gent ens visiti per donar a conèixer els petits comerços artesans que encara resistim en un moment en el qual les grans superfícies se'ns estan menjant», lamentava. La mostra es va complementar amb activitats com la demostració de talla amb motoserra i el concurs de pesar un vedell.