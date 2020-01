El fred no desllueix l'arribada amb barca dels Reis a Gironella

Els Reis d'Orient van desembarcar a la Perla del Llobregat per les Roques del Pont Vell, on van ser rebuts per l'alcalde del municipi, David Font, i tota la comitiva reial, formada pels follets, teiers i tambors, a més del patge Gercai. Un cop van trepitjar terra, el batlle gironellenc els va dirigir unes paraules d'agraïment, i acte seguit, Ses Majestats es van adreçar als nens i nenes i als seus familiars aplegats a les grades davant el riu Llobregat.

A continuació, els reis Melcior, Gaspar i Baltasar es van enfilar a les seves respectives carrosses per arrancar la tradicional cavalcada, a la qual també va assistir gent d'altres municipis propers de la comarca. Els infants cridaven engrescats a Ses Majestats, que responien a l'entusiasme llançant quantiosos grapats de caramels per a tota la multitud de l'avinguda Catalunya. Com ja és habitual, la rua va finalitzar a la plaça de la Vila, on els Reis Mags van rebre els nens i nenes, que van tenir l'oportunitat de demanar els seus últims desitjos per a una nit màgica. També es va celebrar l'adoració de Ses Majestats al nen Jesús a l'església de la població.