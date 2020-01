La Fira de Reis de Montclar fa el ple

Què té la Fira de Reis de Montclar que cada 6 de gener atrau desenes, desenes i desenes de visitants? Què s'amaga en aquest petit municipi berguedà de només 130 habitants? La seva alcaldessa no sap quin és el secret de l'èxit però creu que passar per la Fira de Reis és una bona oportunitat per sortir a estirar les cames, poder-hi fer un bon esmorzar i a més a més fer petar la xerrada amb amics i coneguts que es troben de tant en tant, i fins i tot alguns únicament aquest dia de l'any i a Montclar.

El pla de les Alzines va tornar a quedar petit ahir al matí amb una de les edicions més concor-regudes dels darrers anys d'aquest tradicional certamen que ja forma part de l'agenda de molts berguedans i veïns de comarques del voltant i que marca l'inici del nou any. Enguany el dia va ser radiant i, tot i el fred habitual d'un dia de gener a la matinada, el sol va regnar durant tot el matí i la bona meteorologia va convidar els assistents a estar-s'hi més estona del que és habitual. Fins i tot, ahir va registrar-se una xifra rècord de paradistes, que van superar la setantena, i la sensació dels organitzadors era la d'haver crescut en visitants respecte a les edicions anteriors. Els responsables de Protecció Civil van comptabilitzar fins a 500 vehicles aparcats alhora, sense tenir en compte la rotació que hi va haver al llarg del matí.

Els més matiners, a banda dels paradistes d'artesania, productes d'alimentació, roba i antiguitats, van ser els membres de les entitats que s'encarreguen de servir els esmorzars als visitants. No n'hi va fallar cap. A una banda, els membres del Grup Cantaire Sant Bartomeu de Casserres; just a l'altra punta, els del Club Esportiu Puig-reig. Al centre de la fira, la parada dels veïns de Montclar, i creuant la carretera, els de la parada de Pèsols negres. Aquestes entitats, a banda de ser els estands més transitats pels visitants que frissen per esmorzar, aprofiten la jornada de Reis per omplir el calaix per poder finançar una part de la seva activitat de l'any. Ahir van tornar-ho a fer venent tastets, botifarres negres i talls de cansalada que els comensals menjaven amb llesques de pa que ells mateixos es torraven al foc. Els més atrevits ho acompanyaven amb una bona cullerada d'allioli de codony i tot plegat ho feien baixar amb els porrons de vi. Alguns d'aquests visitants van cremar l'esmorzar ràpid, ja que és tradició arribar a Montclar en bicicleta, caminant o corrent, i és que per a molts és la primera sortida en grup de l'any per començar a recuperar la forma després de festes.

A banda de passejar entre les parades i fer alguna compra, ja amb la panxa plena, els assistents van poder presenciar les demostracions de motocròs i l'exposició de cotxes clàssics.