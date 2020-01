Els opositors a la incineradora insten el govern de Cercs a rebutjar el projecte

La Plataforma Anti Incineradora de Cercs (Paic) ha instat a l'Ajuntament «a aturar totes les obres i processos en relació a la incineradora i a negar-se a la instal·lació d'aquest projecte o de qualsevol altre de característiques semblants». Així ho han fet públic aquest dimarts en la concentració que han fet al municipi per tal de fer sentir la seva veu en contra d'aquest projecte que promou l'empresari manresà Lluís Basiana. I ho han fet abans de la celebració d'una sessió plenària municipal. Es tracta d'una nova acció en contra d'aquest projecte que duen a terme des que es va fer públic el passat octubre. A l'acte hi han participat una cinquantena de persones exhibint una pancarta que després han entrat al ple.

En un comunicat els opositors d'aquesta iniciativa demanen al consistori de Cercs que «es prenguin les mesures necessàries per tal que no es pugui dur a terme i que desemboquin en un desmantellament, tancament i restauració de la central» que roman tancada des del 2011. En el mateix comunicat fonts de la Plataforma ha anunciat que endegarà accions legals per tal d'aturar el projecte i que no es pugui tornar a repetir aquesta situació.

La Plataforma exigeix «transparència total en les accions que es duen a terme respecte el projecte» i tal i com ja ha demanat en d'altres ocasiona que es faci «una consulta a la població de la comarca sobre aquest projecte, així com altres d'alt impacte que puguin aparèixer en un futur».

En el mateix comunicat, l'entitat anuncia que «endegarà accions legals per tal d'aturar el projecte i que no es pugui tornar a repetir aquesta situació» per bé que no ha especificat a quines accions es refereix.

Sigui com sigui, la Paic ha advertit que «ens mantenim ferms en l'oposició rotunda al projecte. No volem la incineradora ni aquí ni enlloc». Fonts del col·lectiu asseguren que «el problema dels residus se soluciona a partir de la reducció de residus, el reciclatge i la reutilització».

La Paic assegura que «aquesta instal·lació emetrà grans quantitats de gasos d'efecte hivernacle la qual cosa representa un sabotatge en tota regla a l'emergència climàtica actual». Els opositors mantenen que si s'arriba a construir la planta incineradora «emetrà dioxines, furans, metalls pesats i compostos orgànics persistents, altament nocives per la salut de les persones i de l'entorn, i comportarà la destrucció de llocs de treball vinculats amb el turisme i l'activitat agrària i ramadera» afegint que «l'emissió zero no existeix».

Jornada amb experts a Berga



Dins de la campanya d'accions de sensibilització que està duent a terme la plataforma, ha anunciat una jornada «oberta a tothom» amb la participació d'especialistes nacionals i internacionals sobre la incineració i els seus efectes sobre la salut i el medi ambient. Tindrà lloc el dissabte 25 de Gener al Pavelló de Suècia de Berga. L'entitat ha convidat a l'alcalde de Cercs i els regidors del municipi «a participar-hi per tal d'informar-se sobre els perjudicis d'una instal·lació com aquesta»