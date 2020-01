Els opositors a la incineradora insten el govern de Cercs a rebutjar el projecte

La Plataforma Antiincineradora de Cercs (Paic) ha estrenat el 2020 redoblant la seva campanya en contra d'aquest projecte. Ahir va instar l'Ajuntament «a aturar totes les obres i processos en relació amb la incineradora i a negar-se a la instal·lació d'aquest projecte o de qualsevol altre de característiques semblants». Així ho va fer públic Martina Marcet, portaveu de l'entitat, en una concentració davant del consistori. Ha estat una nova acció en contra d'aquest projecte que promou l'empresari manresà Lluís Basiana.

La concentració, que va aplegar unes 40 persones, va tenir lloc abans de la celebració d'una sessió plenària municipal en la qual el grup municipal d'ERC va denunciar que el permís per fer el desballestament de les velles instal·lacions de la tèrmica no és legal, ja que per fer aquesta operació calia que s'hagués redactat un Pla de Millora Urbana. Els republicans van reclamar explicacions a l'alcalde Jesús Calderer, que va dir que ho estudiaran.

Abans del ple, els opositors van demanar al consistori de Cercs que prengui «les mesures necessàries per tal que no es pugui dur a terme i que desemboquin en un desmantellament, tancament i restauració de la central» que roman tancada des del 2011. La plataforma ha anunciat que estudia la possibilitat de dur a terme accions legals amb l'objectiu d'aturar el projecte.

La Paic exigeix «transparència total en les accions que es duen a terme respecte al projecte» i, tal com ja ha demanat en altres ocasions, que es faci «una consulta a la població de la comarca sobre aquest projecte, així com altres d'alt impacte que puguin aparèixer en el futur».

En el mateix comunicat, l'entitat anuncia que «engegarà accions legals per tal d'aturar el projecte i que no es pugui tornar a repetir aquesta situació», per bé que no ha especificat a quines accions es refereix.

Sigui com sigui, la Paic ha advertit que «ens mantenim ferms en l'oposició rotunda al projecte. No volem la incineradora ni aquí ni enlloc». Fonts del col·lectiu asseguren que «el problema dels residus se soluciona a partir de la reducció de residus, el reciclatge i la reutilització».

Segons asseguren fonts de la Paic, «aquesta instal·lació emetrà grans quantitats de gasos d'efecte hivernacle, la qual cosa representa un sabotatge en tota regla a l'emergència climàtica actual». Els opositors mantenen que si s'arriba a construir la planta incineradora, «emetrà dioxines, furans, metalls pesants i compostos orgànics persistents, altament nocius per a la salut de les persones i de l'entorn, i comportarà la destrucció de llocs de treball vinculats al turisme i l'activitat agrària i ramadera», i afegeixen que «l'emissió zero no existeix».

La incineradora la promou l'empresa manresana EmSpain Waste&Treatment a través del promotor Lluís Basiana, d'EM Grup. Els promotors han anunciat una inversió de 130 milions d'euros finançats per entitats bancàries que inclouen la compra de totes les instal·lacions de la central, la reforma dels edificis existents, la construcció de les noves instal·lacions i l'adquisició de la infraestructura tecnològica necessària. Preveuen crear 60 llocs de treballs directes i un centenar d'indirectes, majoritàriament de la comarca. Calculen que la planta funcionarà a principi del 2023. Preveuen cremar anualment 332.000 tones de residus. Estimen que la planta estarà 7.500 hores en funcionament a l'any per produir 254 milions de kW.

El 13 de desembre passat van presentar el projecte executiu a la Generalitat, que ha de decidir si autoritza l'activitat.

Tal com ha avançat aquest diari (vegeu Regió7 del 2 de gener), la tramitació del permís per construir aquesta infraestructura s'allargarà com a mínim un any, segons fonts del departament de Territori i Sostenibilitat (TES) de la Generalitat. Aquesta és l'administració que ha d'autoritzar o no aquesta petició.



Jornada amb experts

La Paic va anunciar ahir que ha organitzat per al 25 de gener una jornada amb la participació d'especialistes nacionals i internacionals sobre la incineració i els seus efectes sobre la salut i el medi ambient. Tindrà lloc al Pavelló de Suècia de Berga. L'entitat ha convidat l'alcalde de Cercs i els regidors «a participar-hi per informar-se sobre els perjudicis d'una instal·lació com aquesta».