El Fons de Defensa Ambiental assessora els opositors a la incineradora de Cercs

La batalla legal per aconseguir que la planta incineradora de Cercs -que promou l'empresari manresà Lluís Basiana-, no es faci serà una cursa de fons i els opositors es preparen per plantar-hi cara amb les millors eines possibles. La Plataforma Anti Incineradora de Cercs (Paic) ha contractat un grup d'assessors el Fons de Defensa Ambiental (FDA) que «ens ajudaran a endegar accions juridíques» per evitar la reconversió de la vella tèrmica en una planta per cremar-hi residus industrials per generar electricitar. Així ho ha confirmat a Regió7, Martina Marcet, una de les portaveus de la Paic que lidera el moviment opositor a la iniciativa.

El Fons de Defensa Ambiental és una associació que ofereix assessorament jurídic ambiental «sense ànim de lucre i independent» que funciona des del 2004. Al llarg de la seva història aquesta entitat ha portat casos d'entitats ambientalistes, ecologistes, conservacionistes i animalistes com DEPANA, Ecologistes en Acció de Catalunya, Ecologistas en Acción-CODA, Greenpeace, ADENC, CEPA, L'Alzina, Fundació Altarriba, El Lledoner, Club Muntanyenc de Sant Cugat, Quercus, SEO, Plataforma per la defensa de la riera d'Arenys de Munt, Plataforma per la Defensa del casc antic d'Argentona, Plataforma en Defensa de les Terres de l'Ebre, entre d'altres.

Martina Marcet ha explicat que estan plantejant l'estratègia legal de la Paic contra la incineradora a curt, mig i llarg termini. Una estratègia que no ha explicat perquè «no podem donar massa detalls». A grans trets la idea és presentar al·legacions al projecte executiu quan s'obri el periode d'exposició pública. I també atacar el flanc administratiu pels actuals treballs de desballestament de les velles instal.lacions de la central. La Paic, com ja va fer el grup d'ERC a Cercs al darrer ple, defensa que per donar la llicència d'obres preceptiva per a fer aquests treballs calia haver redactat un Pla Especial de Millora Urbana de l'espai i que això no s'ha fet.

Martina Marcet ha indicat que la Paic, una plataforma ja constituïda legalment començarà a treballar pre recaptar fons per pagar l'assessorament jurídic.

D'altra banda, un grup de persones han convocat per diumenge 13, a 2/4 de 12 al Local Social de Vallcebre, una assemblea oberta a tothom amb l'objectiu d'aplegar el màxim de suports per lluitar contra la planta i aconseguir finançament per contractar un equip legal per presentra al·legacions al projecte de la incineradora de Cercs. L'objectiu és evitar que la Generalitat concedeixi l'autorització ambiental que necessiten els promotors per fer la planta.