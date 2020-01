Horrorland obre els 'escape room' de la darrera edició durant tres caps de setmana

El parc Horrorland de Cercs obrirà portes, de nou i de manera excepcional, durant tres caps de setmana. Els visitants, però, no podran fer totes les atraccions de la darrera edició, però sí que tindran l'oportunitat de fer els quatre exprès escape room que van estrenar la tardor passada i als quals van poder jugar els visitants al parc durant la darrera tardor.

Un dels impulsors d'Horrorland, Climent Vila, ha explicat a Regió7 que la proposta de reobrir aquestes sales de joc d'escapada va arribar després de rebre, el desembre passat, el premi al millor esdeveniment o joc atípic als Escape Room Awards, que valoren els espais més destacats d'aquestes característiques d'arreu de l'Estat. Vila ha afirmat que, després d'obtenir aquest distintiu, van rebre «una allau» de missatges de persones interessades a poder fer aquests escape room i altres per repetir-los o poder-los fer en la seva totalitat. «Moltes persones ens ho han demanat perquè saben que aquests jocs no són concretament de la temàtica del ter-ror i hem pensat que era una bona manera d'obrir-ho de nou abans no els tanquem definitivament». Amb l'entrada general, els visitants únicament podien fer un dels quatre escape room que s'oferien, mentre que ara, amb aquesta nova proposta, els visitants podran entrar a les quatre sales en només una hora. Tal com ha avançat Vila, els interessats podran adquirir una entrada al preu de 20 euros per persona per poder passar per la sala Torture, el Freak Show, l'Elevator i el Subway. Les entrades es poden adquirir a través del web http://www.horrorbox.es/producto/express-escape-room.

L'espai obrirà portes dissabte i diumenge de la 1 del migdia a les 7 de la tarda i cada hora hi podran passar 24 persones, és a dir, quatre grups de sis persones cada hora.