Els Bombers apaguen un foc de xemeneia a Berga

Els Bombers han hagut d'apagar, aquest dissabte al migdia, un incendi de xemeneia a Berga. A les 14h, rebien l'alerta d'un foc en un pis del bloc 37 del barri de Santa Eulàlia. Dues dotacions s'hi han desplaçat i han apagat el foc ràpidament. Un veí d'edat avançada de l'edifici ha estat atès pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) en estat d'angoixa després de la incidència.

No ha estat l'única sortida de Bombers per un foc d'habitatge a la Catalunya Central aquest dissabte. A Manresa, s'han desplaçat a les 4.35 de la matinada al número 34 de la carretera de Vic per un incendi que s'ha declarat al 2n 1a i que han apagat, també, ràpidament. Les flames han afectat la cuina, i s'ha cremat la campana extractora i un moble. No s'han hagut de lamentar ferits i no hi ha hagut evacuats. Per altra banda, a les 11 del matí, al municipi de Carme, a l'Anoia, els Bombers han apagat un altre foc de xemeneia.