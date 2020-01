Els Pastorets de Berga fan la millor entrada de les darreres onze temporades

Els Pastorets de de Berga han assolit la seva millor entrada de les seves darrers 11 temporades amb 2005 persones en les 5 representacions que s'han fet des del dia de Nadal fins al diumenge 12 de gener. Aquesta xifra suposa una mitjana de 400 espectador per cada funció.

Fonts de l'Associació Cultural La Farsa han explicat que «ens hem de remuntar a la temporada 2008-09 per trobar unes xifres superiors. Aquella temporada van ser excepcional amb 2249 espectadors. El programa de TV3 "Objectiu Pastorets" va significar un augment de públic notable als Pastorets de tot el país. Des d'aquella temporada, els Pastorets de Berga no superaven els 2000 espectadors» han indicat fonts de l'Associació.

A partir d'ara «arriben ara els dies de plegar vestuari, atrezzo i decorats. I fer valoració de tot plegat».

Aquest març hi tornarà a haver Pastorets. Serà el 14 de març quan els Pastorets de Berga participaran al Congrés de Pastorets, a l'Espluga de Francolí.

Fonts de la Farsa han indicat que el Congrés de Pastorets de Catalunya «se celebra només un cop cada dècada. Va estrenar-se el 1984 a Vilafranca del Penedès i no va tornar-se a celebrar fins l'any 2000 a Cardona».

L'últim cop que es va organitzar va ser el 2009 a Mataró. «Els equips que fan possible la representació de Pastorets de tots els autors i estils arreu del país es trobarà a l'Espluga de Francolí per formar-se i unir sinergies»