Puig-reig inaugura la sala polivalent al lloc de l'antiga biblioteca

Puig-reig va celebrar ahir al matí l'acte d'inauguració d'un nou espai versàtil que s'anomenarà la Sala, i que se situa a la plaça Nova, en l'edifici on abans hi havia la biblioteca.

L'alcalde del municipi, Josep Maria Altarriba, assenyala que «l'espai es dividirà en dues sales, una de petita que servirà de trobada entre la gent del poble per llegir, xerrar, fer tallers, etc., i una altra de gran que s'utilitzarà per realitzar petites obres de teatre, concerts de música, assajos, conferències, xerrades, exposicions així com de reunió per a les entitats locals». Els compartiments estaran separats per un envà mòbil que insonoritzarà una part de l'altra.

Per la seva banda, l'arquitecte de la sala, Alícia Vila, comenta que «hem volgut crear diferents ambients, i en el del mig hem fet unes làmines de fusta al sostre per donar un toc més elegant a la sala». El batlle puig-reigenc també ha posat en relleu el procés participatiu mitjançant el qual s'ha bastit «un projecte que respon a les necessitats dels veïns i veïnes del poble». Un cop finalitzat aquest procés, i després de l'estudi tècnic i de la realització del projecte amb les millores corresponents, el ple municipal va aprovar iniciar la licitació de les obres perquè finalitzessin just abans d'acabar el 2019.

Durant l'acte, amb prop de 300 persones que pràcticament van omplir de gom a gom la sala, també es van practicat balls de swing per part dels mateixos assistents, que abans van poder degustar un pica-pica. A més, David Sais i Jordi Martínez, membres de la banda ja dissolta de la Catalunya Central Autoput, van posar punt final a la inauguració amb un petit concert.

Es preveu que el nou espai s'estreni de forma oficial el proper cap de setmana en el marc de la festa de la Corrida, amb una tómbola de l'Associació Contra el Càncer i una exposició de fotografia i d'Instagram. El projecte ha estat impulsat per l'Ajuntament de Puig-reig i ha tingut un cost de 240.000 euros, finançats per la Diputació de Barcelona.