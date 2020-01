Veïns de l'alt Berguedà obren una nova via d'oposició a la incineradora

El moviment veïnal contra la creació d'una planta incineradora industrial a Cercs va fer un pas més amb la celebració d'una assemblea oberta amb l'objectiu de planificar l'estratègia legal i recaptar recursos per finançar-la. Una cinquantena de persones, entre les quals veïns del poble i dels voltants i segons residents, es van reunir al local social de Vallcebre, en un acte que té l'aval de la plataforma contra la incineradora, amb el convenciment que la unió del poble serà clau per evitar el que unànimement van considerar un perill mediambiental i econòmic per al Berguedà.

La reunió, de caràcter informatiu, va tenir la participació dels advocats Rafa Bellido i Joan Ponts, que han estat contractats pels veïns. Els dos advocats ambientòlegs van exposar la necessitat d'activar, d'una banda, accions en l'àmbit legal i, de l'altra, mobilitzacions socials per augmentar la pressió sobre l'administració i, si es pot, mirar de col·lapsar-la. En aquest sentit, els advocats van instar els veïns a personar-se com a part interessada per, així, tenir informació de tota la tramitació que generi el projecte.

En una reunió calmada però amb preocupació, els veïns van plantejar propostes com ara demanar a la Universitat Rovira i Virgili que faci un estudi sobre l'estat actual de la contaminació dels ter-renys i la possible futura nova afectació mediambiental; activar campanyes de comunicació als mitjans i amb pancartes pel territori; o una consulta popular. Els assistents van apuntar també com a possible estratègia estudiar la possible afectació de la contaminació atmosfèrica a l'Estat francès per, així, fer transfronterera la problemàtica.

Els presents van mostrar-se enutjats per l'actitud de l'Ajuntament de Cercs. A la reunió també hi va assistir el regidor a l'oposició de Cercs Isaac Lozano, el qual va apuntar que és difícil aconseguir informació tant del consistori com de la Generalitat i, en canvi, va donar esperances als veïns apuntant que el ple haurà d'aprovar un estudi ambiental que no està clar que aconsegueixi tots els suports.

Els advocats van apuntar que, si bé la incineradora es farà si compleix tots els requisits legals, han vist debilitats al projecte, i van emfatitzar que cal presentar al·legacions a cada una de les tramitacions prèvies del projecte. Els veïns reunits van acordar establir la seva mobilització com una acció privada paral·lela a la que efectuï la plataforma antiincineradora deixant-li, però, la iniciativa sobre la pròxima estratègia. Els assistents van donar el consentiment, de moment, a deixar la iniciativa a la plataforma i, alhora, a oferir-se per sumar la seva acció en el futur, ja sigui en forma de mobilitzacions o de diners per pagar les despeses que es generin.