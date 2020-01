Bagà porta a Brussel·les l'exposició de campanes com a símbol de llibertat

L'Associació Medieval de Bagà, amb l'assessorament de la Confraria de Campaners i Carillonistes de Catalunya, porta a Brussel·les, de bracet amb el departament de Cultura, una mostra sobre l'ús civil de les campanes amb una de molt especial fosa per encàrrec de l'entitat i dedicada a la llibertat.

Aquesta mostra s'inaugurarà el 20 de gener a les 6 de la tarda a la delegació del Govern de la Generalitat davant de la seu de la Unió Europea de Brussel·les i porta per títol «Les campanes d'ús civil a Catalunya: cap a la concepció moderna dels temps». A l'acte hi ha prevista l'assistència de l'expresident Carles Puigdemont i Lluís Puig, que l'apadrinaran, segons ha explicat a aquest diari Josep Ureña, president de l'entitat, que també hi serà, així com representants del Consell Comarcal del Berguedà.

L'exposició inclou diferents campanes o elements relacionats. Concretament un d'aquests és de les comarques de l'àmbit de Regió7. Es tracta d'un jou (a la fotografia) datat del 1779 d'una campana del santuari solsoní del Miracle. Ureña ha explicat que també hi haurà campanes d'altres punt de Catalunya i diferents plafons informatius.

Una de les joies de la corona és la campana Llibertat. Es tracta d'una campana que ha fet fondre l'Associació Medieval de Bagà. Està feta d'un un aliatge de 79% de coure i 21% d'estany per l'empresa Rifer S.L. Pesa 33 quilos i té un diàmetre de boca de 39 centímetres. El so que despendrà serà un si b. Fonts de l'entitat han explicat que disposa de dos batalls, «un de manual de toc directe i un altre de toc mitjançant impuls digital que permeti la programació de freqüències horàries». La campana penjarà d'una estructura metàl·lica d'aspecte envellit mitjançant un jou de fusta. La campana baganesa no s'exposarà sola. Hi haurà dues campanes més per la llibertat: una d'Olot i l'altra d'Os de Balaguer, ha precisat Josep Ureña.

Aquesta mostra vol donar a conèixer «les campanes i els campaners al llarg de la seva història». Els visitants podran descobrir «la seva història, construcció, anecdotari i moments de glòria de les campanes catalanes». Estarà integrada per material gràfic sobre el món campaner així com «per una selecció de campanes que es podran veure i tocar a la mateixa exposició».

Fonts de l'entitat han explicat que l'exposició «neix amb la intenció que sigui itinerant». Està produïda amb l'assessorament de la Confraria de Campaners i Carillonistes de Catalunya.

El 28 de febrer a la seu de la delegació de la Generalitat a Brussel·les tindrà lloc una Trobada Internacional de Campaners i Carillonistes per compartir experiències i projectes del món campaner arreu del món, segons han informat fonts del departament.

Per la seva banda, Josep Ureña ha explicat que de cara al març fins després de la Setmana Santa aquesta mateixa exposició es podrà veure al centre de recepció del parc natural del Cadí-Moixeró de Bagà. La campana llibertat es penjarà a Palau.

L'associació va posar en marxa el 2019 un Verkami per aconseguir finançament per a la fosa de la campana i no el va aconseguir. Ara té el suport del Consell del Berguedà, que aporta 2.000 euros dels 6.000 que costa portar l'exposició a Brussel·les i la fosa de la campana, ha dit Ureña.