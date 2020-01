Puig-reig fa una rèplica infantil de la Corrida per garantir-se el planter

Per primera vegada, enguany Puig-reig celebrarà una Corrida infantil, una rèplica feta a mida dels més petits amb l'objectiu de garantir-se el planter de cara al futur. Així ho va explicar ahir Cristian Pérez, regidor de Festes de Puig-reig , i Joan Soler, president de la Corrida. La festa comença demà, divendres, i s'allargarà fins diumenge.

Enguany els infants prenen més protagonisme que mai a la Corrida de Puig-reig. Tot i que fins ara ja participaven en les activitats de la festa, enguany tenen una Corrida pròpia. Serà una rèplica de la popular cercavila de cavalleries i xarrets de diumenge al migdia però dedicada exclusivament als més petits. I és previst que hi participin més de 300 escolars dels diferents centres educatius de primària de la població, les dues llars d'infants i probablement també els nois i noies de la residència Mont Martí, ha indicat el regidor Cristian Pérez.

La versió infantil de la Corrida es farà divendres a partir de les 10 del matí, amb un recorregut que arrencarà després del lliurament dels estendards a tres banderers de les escoles (triats per un sorteig) i que recorrerà carrers cèntrics de Puig-reig: sortirà de la part de darrere del consistori, avançarà pel carrer Llobregat, es farà el joc de les cintes davant del Cafè Llobregat emulant la dels adults i s'arribarà fins a la zona de Correus. El trànsit de vehicle es tallarà en aquestes zones.

A la cercavila hi participaran tres carruatges per als més petitons, 20 ponis per als alumnes del cicle mitjà i 20 rucs per als alumnes del cicle superior

La Corrida infantil és la principal novetat d'aquesta edició de la festa. Fins ara, el divendres ja es feien passejades amb rucs i el joc de les cintes però no una cercavila. És l'aposta d'enguany «per potenciar la festa». Segons Joan Soler, president de la Comissió de la Corrida, «la idea és que els nens visquin la festa des de dins, que coneguin la Corrida des de ben petits i se la sentin seva. I quan siguin grans facin un salt a la Corrida i donin continuïtat a una festa que és ben viva però que hem de potenciar i involucrar-hi més jovent».

L'objectiu és tenir un bon planter de cara al futur i que la canal tingui un activitat que els identifiqui, els garanteixi el protagonisme i la participació activa a la festa. «L'objectiu és apropar la tradicional festa de la Corrida als nens i nenes del poble perquè la visquin en la seva totalitat, que se la sentin seva i s'hi impliquin», ha afirmat Cristian Pérez

Dissabte, a la 1, a l'avinguda 1 d'Octubre, Puig-reig tindrà l'oportunitat de gaudir d'un espectacle de doma natural de cavalls en llibertat i volteig a cura de l'especialista romanès Miron Bococi. S'habilitarà un espai de 70 metres de llargada per fer-hi una exhibicó que «serà espectacular», ja que combina la doma natural i el volteig. Dissabte a la tarda es donaran plaques de reconeixement per la feina feta a favor de la Cor-rida a Josep Vilajosana, Maria Engràcia Dolla, Elisa Calvo i l'entitat Mans Solidàries.

Diumenge continuarà sent el dia fort de la celebració amb els actes tradicionals. L'esmorzar gratuït a base de pa, botifarra i vi a la plaça Nova, i la mostra d'embotits, alimentació i productes d'artesania. I a partir de 2/4 de 12 començarà la cercavila de cavalleries i xarrets pel centre de la població. Joan Soler ha especificat que és previst que hi participin 40 carros de veïns de Puig-reig, Berga, Martorell o Prats de Lluçanès així com un centenar d'animals. A la tarda hi haurà les curses de la Corrida amb 25 participants i premis per valor de 2.000 euros.