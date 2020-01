Més de 300 escolars d'infantil i primària de Puig-reig fan una Corrida a la seva mida

Per primera vegada en la dilatada història de la Corrida de Puig-reig, aquesta tradicional festa l'han protagonitzat al 100% els nens i nenes del centres d'educació infantil i primària del municipi. Hi han participat més de 300 alumnes amb els seus mestres i acompanyats en molts casos de familiars. Han gaudit amb una festa que ha arrencat aquest divendres i que omplirà d'activitats i visitants el municipi dissabte i diumenge.

Fins aquest any els escolars feien passejades amb ponis i rucs però mai fins ara s'havia fet una rèplica de La Corrida gran.

A la cercavila hi han participat tres carruatges amb els tres banderers davant de tot, 20 ponis i 20 rucs, i els nens i nenes, que han gaudit amb el tradicional joc de les cintes davant del Cafè Nou. S'han fet diferent voltes entre la part posterior de l'edifici consistorial i el carrer Llobregat que s'ha tallat al trànsit perquè es pogués fer l'activitat igual que es fa diumenge amb la cercavila gran. S'han fet diferent voltes perquè tots els nens i nenes poguessin anar en els carruatges i pujar als ponis i practicar a encertar les cintes. Anaven equipats amb mocadors i boines de la Corrida i els que havien de muntar en ponis amb cascos per protegir-se el cap i no fer-se mal.

La desfilada la precedien els tres banderers , escolar que han estat triats per sorteig Eloi de la Fuente i Aina Requejo de l'escola Sant Martí i Anna Prat de l'escola Alfred Mata. Rere seu hi ha desfilat un carro amb la imatge de Sant Antoni i a partir d'aquí els carruatges que transportaven els més menuts i després els ponis. El tram del carre Llobregat on s'ha dut a terme la cercavila s'ha omplert de canalla que han vist desfilar els seus companys i desenes de familiars que no s'han volgut perdre aquesta primera edició de La Corrida infantil.

La Corrida infantil és la principal novetat d'aquesta edició de la tradicional festa de Puig-reig per tal de potenciar-la i formar el planter de les noves generacions que l'han de mantenir en el futur.

Segons Joan Soler, president de la Comissió de la Corrida, «la idea és que els nens visquin la festa des de dins, que coneguin la Corrida des de ben petits i se la sentin seva. I que quan siguin grans facin un salt a la Corrida i donin continuïtat a una festa que està ben viva però que hem de potenciar i involucrar-hi més jovent».