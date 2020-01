Més de 300 escolars de Puig-reig fan una Corrida a la seva mida per primer cop

La festa de la Corrida té el planter assegurat. Almenys si s'ha de jutjar pel que es va veure ahir en la primera edició d'aquesta popular celebració de Puig-reig. La versió infantil va ser concorreguda i reeixida. Hi van participar més de 300 alumnes de centres d'educació infantil i de primària amb els seus mestres i acompanyats en molts casos de familiars. Van gaudir d'una festa que avui i demà omplirà d'activitats i visitants el municipi.

Fins aquest any els escolars feien passejades amb ponis i rucs però mai fins ara s'havia fet una rèplica de la Corrida gran amb l'esmorzar inicial inclòs. A la cercavila hi van participar tres car-ruatges amb els tres banderers davant de tot, 20 ponis i 20 rucs, i els nens i nenes, que han gaudit amb el tradicional joc de les cintes davant del Cafè Nou. Els banderers –triats per sorteig– van ser Eloi de la Fuente i Aina Requejo, de l'escola Sant Martí, i Anna Prat, de l'escola Alfred Mata. Obrien la cercavila, que va haver de fer unes quantes voltes al carrer Llobregat, tallat el trànsit, perquè tothom pogués anar en carro o en poni.

Una de les joves participants a la festa, Carla Martín, de 6 anys i de l'Alfred Mata, explicava que «hem vingut amb el col·le a fer la Corrida», que inclou el joc de les cintes. Al col·legi, la Carla i els seus companys van llegir un conte de la festa dedicat «a un noi que es deia Sant Antoni», deia somrient abans de pujar al carro dels petits. I confessava que «m'agrada anar a l'escola, m'ho passo bé».