Olvan planta cara al vent i es menja l'arròs de Sant Sebastià

Al mal temps, bona cara. Això és el que han fet aquest dilluns, els centenars de persones que no s'han volgut perdre la tradicional festa de Sant Sebastià d'Olvan amb el repartiment de l'arròs com a acte central.

Quan encara no s'havia posat a coure l'arròs, a la plaça hi havia una llarga cua a la plaça de Sant Sebastià de persones abrigades fins a les orelles per protegir-se del fort vent que bufava, esperant amb paciència que arribés l'hora del repartiment.

Els 200 quilos d'arròs s'han preparat en 6 paelles amb foc de llenya. A les 2, el rector d'Olvan, Jaume Prat, ha fet la benedicció dels menjar i tot seguit els voluntaris han començat a repartir l'arròs entre els centenars d'assistents que se l'emportaven en olles, túpers i plats. La ventada ha provocat que hagin estat poques les persones que han optat per menjar-se'l a les taules i cadires habilitades a la plaça expressament. La major part dels presents s'han endut l'arròs, els tastets cuits al abrasa, el pa i les taronges de les postres cap casa seva per poder-lo degustar a recer del vent