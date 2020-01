El Petit, la Pluja, el Samuel, l'Alegre i el Gallardo, 'top-models' de la desfilada de la Corrida

Esperen pacients. Duen el pelatge lluent i els cascos de les peülles resplendents. Són el cavall de color castany Petit –que de menut no en té res, llevat del nom– i la seva companya Pluja, de color blanc i que llueix una trena al front. Un cavall i una euga de Gironella que estan ben acostumats a tirar entre multituds un preciós carruatge, una jardinera, en cercaviles com les de la Corrida de Puig-reig. Els dos bonics equins estan ben tranquils abans que es doni el tret de sortida de l'acte central de la festa. Són a tocar del camp de futbol i l'inici del polígon industrial. Aquesta és la zona més animada del poble abans de començar la desfilada. Allà s'hi apleguen cavalls, ponis, mules i els seus amos, que els hi han dut en vehicle. Els decarreguen i els arreglen per a la passejada de gala.

Entre bambolines i abans de sortir a l'escenari, els propietaris dels animals els posen a punt, els músics de l'Escola Municipal de Puig-reig escalfen motors i els més menuts es preparen per anar en algun dels carros d'entitats, escoles o particulars. Allà trobem als propietaris del Petit i la Pluja. Lurdes Pujols i el seu marit, Ramon Malé, amb la seva filla, la Júlia, veïns de Gironella que participen en la Corrida des de fa prop de 30 anys. Els agrada viure celebracions com les de la Corrida, en gaudeixen. Es nota.

També té experiència en desfilades equines en Samuel , un beatífic ruquet platejat. Fa un mes que viu a la Casa Torrents de Balsareny, que ha d'acollir el futur museu de la Festa dels Traginers, que se celebrarà d'aquí a un mes. A més, l'animaló té experiència damunt l'escenari perquè participa als Pastorets. Ahir va carregar dues lleteres i li van posar una gor-ra de traginer entre les grosses orelles. Va desfilar amb Gerard Cadpdevila, la pubilla Judit Capdevila i l'hereu Ferran Galiano, i l'hereuet i la pubilleta Estel Dalmases i Pol Seuba. A més, Núria Centelles va col·laborar en el car-ro del pubillatge amb músics.

Ara bé, els top-models més robustos de la desfilada d'ahir van ser l'Alegre i en Gallardo: dos imponents bous de llargues banyes i d'uns 800 quilos de pes cadascun. Són propietat del ramader Ernest Sitges, de la Pobla de Lillet. Ja fa uns quants anys que s'encar-reguen de tirar, sota el jou de fusta, el carro amb la imatge de Sant Antoni, guarnit al detall. Les dues formidables bèsties, una de les quals li agrada tirar guitzes, van ser de les més retratades.