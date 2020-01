Tot i el vent, centenars de persones no es van voler perdre la tradicional festa de Sant Sebastià d'Olvan amb el repartiment de l'arròs com a acte central. Els 200 quilos d'arròs es van coure en 6 paelles amb foc de llenya. A les 2, el rector d'Olvan, Jaume Prat, va fer la benedicció de l'arròs i tot seguit els voluntaris van començar a repartir-lo (a la foto). La majoria de persones van optar per endur-se'l en plats, olles o altres recipients a casa per estar a recer.