Multitudinari comiat al guardiolenc Aleix Costa, mort per una caiguda en bicicleta

L'església parroquial de Santa Eulàlia de Berga ha quedat petita aquesta tarda de dimecres en el funeral per Aleix Costa, un guardiolenc de 43 anys molt conegut que va morir diumenge passat en caure de la bicicleta mentre feia un itinerari entre Avià i Puig-reig amb amics.

L'església berguedana s'ha omplert , de gom a gom i encara no hi hagut suficient espai per a tots els assistents alguns dels quals han hagut de seguir la cerimònia religiosa que ha oficiat el rector Marc Majà, des de les escales d'accés al temple estan.

Costa estava molt vinculat a Guardiola de Berguedà on la família és molt coneguda perquè regenta una botiga de mobles. A més, el malaurat berguedà estava vinculat al món de l'esport a les motos i els karts i al sector del pàdel. Aleix Costa era pare de dues filles d'11 i 7 anys. Feia cinc anys que residia a Avià amb la seva família i anteriorment a Berga