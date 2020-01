La nevada a l'Alt Berguedà obliga a circular amb cadenes per la C-16, entre Bagà i Bellver

Tot i que amb un dia de retard, la neu del temporal Glòria ha arribat a l'Alt Berguedà. Aquest dimecres a primera hora poblacions com Bagà, Guardiola de Berguedà, Sant Julià de Cerdanyola, o La Pobla de Lillet s'han llevat amb una nevada intensa que ha dificulta la mobilitat. La nevada però, ha durat poques hores i ben aviat la precipitació s'ha traslladat a cotes més altes, a uns 1.100 metres, per exemple, a Gósol, on ha caigut una nevada important.



El Servei Català de trànsit ha informat que és obligatori l'ús de cadenes per circular entre els punts quilomètrics 117 i 134 de la carretera C-16, concretament entre Bagà, el Túnel del Cadí i Bellver. En aquest tram està restringit el pas de camions i autobusos.



Els Mossos d'Esquadra aturen a tots els vehícles i no els deixen pasar si no porten el material adequat per travessar el Túnel del Cadí. Això genera retencions importants a la via.





? Tallada la C-16 a Cercs a causa de la neu



? Són necessàries les cadenes entre Bagà el Túnel del Cadí i Bellver i està restringit en aquest tram el pas de camions i autobusos pic.twitter.com/NYPq81HIfw — Trànsit (@transit) January 22, 2020

???? Degut a la nevada, dimecres 22/1 s'anul.len

8 rutes de transport escolar ??

Les 5 rutes ?? Ins.l'Alt #Berguedà

2 rutes de primària

- C. de n'Hug ?? Escola Lillet

- Saldes ??Vallcebre

i 1 ruta d'educació especial

Alumnes afectats: 107 — CC Berguedà (@ccbergueda) January 22, 2020

El Consell Comarcal del Berguedàdiferents municipis del nord de la comarca a causa de la nevada.Pel que fa al transport escolar s'han suspès 5 línies de l'institut Alt Berguedà de Bagà. Aquest centre ha obert portes però no es poden fer classes amb normalitat perquè hi han arribat només alguns alumnes i professors a causa dels problemes de mobilitat. També s'ha suspès el transport escolar de 2 línies de primària de Castellar de n'Hug a la Pobla i de Saldes a Vallcebre. Així com una ruta d'educació especial.El Consell Comarcal també s'ha vist obligat a suspendre el servei de recollida de deixalles del porta a porta a municipis i nuclis de l'alt Berguedà: Sant Julià de Cerdanyola, la Pobla de Lillet, Baga, Guardiola de Berguedà i Sant Corneli de Cercs.