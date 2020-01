Rotary Club del Berguedà compra un vehicle a la brigada de jardineria del Taller Coloma

Rotary Club del Berguedà ha fet entrega, aquest dimecres, del vehicle tot terreny que han adquirit per a la brigada de jardineria del Taller Coloma. L'entitat social ha recaptat fons perquè els usuaris del centre especial de treball de l'Associació Pro Disminuüts Psíquics del Berguedà puguin continuar realitzant els treballs al Parc Natural Cadí-Moixeró, especialment, i també per a la resta de consistoris que contracten els seus serveis.

Tal i com ha explicat el president de Rotary Club del Berguedà durant l'any passat, Josep Roca, es van posar en contacte amb l'Associació Pro Disminuïts Psíquics del Berguedà per demanar als seus responsables com els podien ajudar, després que esclatés la crisi econòmica de l'entitat. "Volíem donar-los suport en un projecte concret i ens van demanar la compra d'un vehicle per a la brigada de jardineria perquè el que tenien se'ls havia avariat", ha destacat. Rotary Club del Berguedà ha fet entrega d'un tot terreny nou que han comprat amb els diners recaptats al concert solidari amb el Quartet Mèlt que va omplir el Teatre Municipal de Berga i també amb la col·laboració de diversos patrocinadors privats que han donat suport a la iniciativa. La xifra suma 16.740 euros, a la qual cal afegir-hi els diners de la venda de l'antic vehicle de la brigada de jardineria del centre especial de treball.

Tomàs Crespo, monitor de la brigada de jardineria del centre especial, ha destacat que era "molt necessari" disposar d'un vehicle nou. "Fa un any se'ns va espatllar el que teníem i l'avaria era molt costosa de reparar", comenta. "Després d'un any podrem tornar a fer les feines de suport a la brigada del Parc Natural Cadí-Moixeró on hi fem tasques de jardineria com l'arranjament de camins, la neteja del bosc o de prats de pastura, per exemple", explica. Josep Maria i Miguel Angel, membres d'aquesta brigada, s'han mostrat molt satisfets de tenir ja el nou tot terreny per accedir als espais més complicats als quals no poden fer-ho sense un vehicle d'aquestes característiques.

La presidenta de l'Associació Pro Disminuïts Psíquics del Berguedà, Cecília Camprubí, ha agraït a Rotary Club del Berguedà la seva implicació i l'ajuda que han prestat a l'entitat en aquest cas concret. "Volem continuar tirant endavant la nostra tasca, i ens fa falta ajuda per a fer-ho", ha recordat. Per altra banda, Automecànica Jordi també col·labora en aquesta iniciativa solidària i seran els patrocinadors del vehicle durant els propers quatre anys.