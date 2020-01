El Berguedà aconsegueix el destintiu d'or dels premis Green Destinations

El programa Green Destinations Award a reconegut el Berguedà amb un distintiu d'or per la seva feina per ser una destinació turística sostenible. El guardó la recollit aquesta dijous a la tarda al saló turístic Fitur a Madrid, Lluís Vall, president de l'Agència de Desenvolupament de la comarca.

El programa Green Destinations Award certifica i promou destins turístics sostenibles a nivell internacional d'acord a criteris ambientals, socioeconòmics i culturals.



Aquest reconeixement indica excel·lència «en tots els camps de la gestió sostenible de la destinació, com la natura i la conservació del patrimoni, la gestió dels residus, l'energia i el clima». Així mateix el premi «també és un reconeixement als esforços de les destinacions per mantenir l'atractiu del seu turisme en el futur. No només es mesuren aspectes visibles i tangibles com el patrimoni natural, sinó també polítiques i plans de gestió que tenen en compte els principis del desenvolupament sostenible».



El president de l'Agència del Desenvolupament del Berguedà, Lluís Vall ha assegurat que "aquest és el millor reconeixement que poden rebre els tècnics de l'Agència, el sector turístic i tota la comarca». Per Vall, aquest guardó reconeix «els esforços fets ens els darrers anys posant les bases d'un model turístic respectuós amb el territori, apostant per la sostenibilitat en tots el àmbits». També permet destacar «les singularitats que tenim per tal de diferenciar-nos dins el mercat turístic destacant els paisatges naturals, patrimonials, els productors, la gastronomia, la cultura, l'esport tenint sempre en compte la sostenibilitat i la preservació dels espais». Vall ha volgut agrair l'esforç «a tothom que ha contribuït» a fer-ho possible. I ha reblat que «aquest és el model que hem de seguir per poder conviure perfectament el turisme i la pròpia gent del territori».

Des de l'any 2018 el Berguedà és dins de la llista de destins que competeixen per ser en el Top100 de destinacions sostenibles del món (Sustainable Destinations Top 100 competition). La filosofia d'aquestes certificacions i premis és que els destins avancin en el desenvolupament sostenible i que s'avaluï de forma imparcial basant-se en evidències i es verifiqui independentment d'acord amb els estàndards internacional dictats pel Consell Global de Turisme Sostenible (GSTC).

Fonts de l'Agència han explicat que la distinció d'or arriba «després d'un període de preparació d'informes i documentació amb més de 100 criteris i indicadors de sostenibilitat, i d'una auditoria independent in situ, Green Destinations ha atorgat al Berguedà» el distintiu d'or (Green Destinations Gold)

Fonts de l'Agència han explicat que tot i el guasrdó «tenim molts reptes de futur que caldrà treballar com a destinació conjuntament des de l'administració, empreses, societat i que en l'informe d'auditoria ens han quedat exposats com a deures pendents pels propers dos anys».

Premis per a destinacions verdes

Green Destinations Award & Certification Program promou que els territoris (municipis, regions, àrees protegides i propietats privades) treballin per a una gestió responsable de manera continuada i sostinguda amb l'objectiu d'estimular el sector turístic a implementar pràctiques ambientals innovadores i eficients. Els destins que participen en el programa de GGDD treballen per millorar la gestió de la sostenibilitat i cada 2 anys tenen una auditoria independent per veure com es va progressant i com es porten a terme les millores proposades. Aquesta certificació està acreditada pel Consell Global de Turisme Sostenible (GSTC).