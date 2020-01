La Paic denuncia que no pot accedir al projecte de Cercs fins a l'exposició pública

La Plataforma Antiincineradora de Cercs (PAIC) ha lamentat que el departament de Territori i Sostenibilitat no la deixi accedir, com a entitat legalment constituïda que és, al projecte executiu per construir una planta incineradora a Cercs que promou l'empresari manresà Lluís Basiana a les antigues instal·lacions de la vella tèrmica de Cercs

La portaveu de la Paic, Martina Marcet, ha explicat a Regió7 que han demanat poder accedir al projecte executiu per tenir temps d'estudiar-lo i preparar les seves al·legacions. Tanmateix, el departament de Territori i Sostenibilitat els ha contestat que podran accedir a aquest projecte quan estigui en exposició pública d'acord amb la legislació aplicable i no abans.

Tanmateix, la Plataforma considera que la resposta del departament de Territori i Sostenibilitat «com una denegació de la informació ja que 'confon' el dret d'accés a la informació (en qualsevol moment del procediment) amb el dret de participació del públic (en el tràmit d'informació pública)». Per aquest motiu «estem valorant presentar una reclamació a la Comissió de Garantia per l'accés a la informació i participació, Gaip).

Tal com va informar aquest diari, la tramitació del permís per construir aquesta infraestructura s'allargarà com a mínim un any, segons fonts del departament de Territori i Sostenibilitat (TES) de la Generalitat. Aquesta és l'administració que ha d'autoritzar o no aquesta petició.

A hores d'ara, el Govern estudia si el projecte executiu és complet i conté tota la documentació necessària. A partir d'aquí s'iniciarà el procés de fer-ne l'exposició pública perquè s'hi puguin presentar al·legacions.