Sant Julià de Cerdanyola queda incomunicat per una esllavissada

Una esllavissada manté incomunicat el poble de Sant Julià de Cerdanyola. Les pluges han esllavissat un talús de la carretera que uneix el municipi amb la C-16. El despreniment de terres i rocs impedeix la circulació. Cap vei ha pogut sortir i tampoc s'hi pot accedir. El Consell Comarcal del Berguedà ha suspès el servei de transport escolar que havia d'anar a recollir alumnes de Cerdanyola per dur-los al veí institut de l'Alt Berguedà a Bagà. L'escola del municipi tampoc ha obert portes perquè els mestres no hi han pogut arribar.

La Diputació de Barcelona, titular d'aquesta carretera, està treballant per reobrir la via al trànsit. Inicialment es preveu que es pugui reobrir al transit aquest migdia. L'Ajuntament de Sant Julià de Cerdanyola ha informat pels altaveus d'aquesta problemàtica i ha informat que quan s'hagi reobert la carretera informarà als veïns que ja poden circular fora del poble.