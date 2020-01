L'Agència de Desenvolupament del Berguedà ha posat en marxa el 8è Concurs d'Idees Emprenedores per premiar el talent de la comarca i paral·lelament als premis escollits pel jurat, l'ens convida la ciutadania a participar en un guardó atorgat per votació popular. En total són 16 els projectes que aspiren a un premi dotat amb 500 euros. La votació es realitza des d'aquest article de Regió7. A continuació pots visualitzar la presentació que cada un dels responsables dels projectes va fer per a TV Berguedà i pots emetre el teu vot!

Concurs d'Idees Emprenedores 2020: Vota!