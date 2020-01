El temporal deixa veïns de l'Alt Berguedà més de 70 hores sense llum

Veïns dels municipis de Gósol, Saldes, Tuixén, Vallcebre o Gisclareny han passat hores i hores sense llum a causa del temporal. En el cas de Gósol, aquest matí encara en quedaven una trentena sense subministrament elèctric. Des de l'Ajuntament, l'alcalde, Lluís Campmajó, denuncia l'abandonament que pateixen. Remarca que la nevada que han viscut aquesta setmana "no ha estat de les fortes" però sí prou perquè una trentena de veïns sumin prop de 70 hores sense subministrament elèctric. A més, hi ha nuclis que s'han quedat completament aïllats perquè el telèfon tampoc funciona. ·"Estem deixats de la mà de Déu", lamenta el batlle.

El temporal va fer caure vuit torres elèctriques a la vall del Pedraforca. Prop d'un miler d'abonats d'Endesa de l'entorn de la vall del Pedraforca es van quedar sense llum. Dijous, els operaris d'Endesa van instal·lar-hi grups electrògens i van aconseguir restablir el servei a la part nord de Gósol, Saldes i Gisclareny. Els veïns, però, havien estat prop de 40 hores sense llum. A Gósol, nuclis com Sorribes aquest divendres el matí encara no en tenien. La solució plantejada per Endesa, però, és provisional, fins que es puguin reposar les torres elèctriques.

L'alcalde de Gósol, Lluís Campmajó, ha lamentat que la nevada d'aquesta setmana no ha estat de les més fortes i han tingut "els problemes de sempre". "Ens sentim impotents", assegura. I és que, diu que "plogui o nevi" els problemes elèctrics sempre hi són. Fora de la llum, bona part del municipi encara no tenia cobertura telefònica aquest matí, un problema que, segons Campmajó, "no se sap encara quan es podrà solucionar".

Als problemes en les comunicacions, diu el batlle, s'hi sumen les dificultats per evitar que les zones aïllades no es quedin incomunicades. "Tenim dues màquines per netejar i són insuficients", assegura, tot afegint que se senten "abandonats" per part de l'administració.



Queixes dels veïns



Xavier Mira, el forner de Gósol, explica que la manca de llum va fer que hagués de tancar el forn. "El poble es va quedar sense pa", explica. A les pèrdues pel fet de no poder obrir s'hi suma tots els aliments que guardava al congelador, que se li van fer malbé. "I no és la primera vegada, fa dos anys que vaig obrir i ja m'he quedat tres cops sense llum", es queixa.

També Flor Iglesias, responsable d'un restaurant, explica que s'ha vist incapacitada per treballar. Per sort, disposa d'una estufa de llenya, cosa que va permetre com a mínim mantenir el local climatitzat. Van posar espelmes i molts veïns van aprofitar per refugiar-se. "Va ser com un club social", explica.

Josep Tomàs, veí del poble, s'ha comprat un grup d'electrogen per garantir-se el subministrament elèctric a casa, "però no tothom ho pot fer", diu, tot recalcant que al municipi hi viu molta gent, d'edat avançada, que "es queda sense llum i calefacció".

La Maria Tort és una de les veïnes que està incomunicada. Té 90 anys i viu al nucli de Sorribes. "No tinc ni llum ni telèfon", es queixa. A més, no pot ni sortir a caminar a causa de la neu que hi ha l'entorn de casa seva.



L'Esquirol vol presentar denuncia



A l'Esquirol, Osona, estan estudiant presentar una denúncia contra Endesa. La matinada de dilluns a dimarts, el fort vent va provocar la caiguda de dues torres de mitja tensió i prop de 200 veïns es van quedar sense llum durant prop de 40 hores.