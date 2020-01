El Grup Horitzó serà dins la fundació de l'Associació pro Disminuïts del Berguedà

El grup Horitzó del Berguedà formarà part de la fundació que s'ha reactivat per canviar el model de governança de l'Associació pro Disminuïts Psíquics del Berguedà, segons ha confirmat a Regió7 Josep Lara, president del Consell Comarcal del Berguedà, ens que presideix aquesta fundació que ja existia i que ara està en procés de reactivació.

El president comarcal ha dit que a partir de la reactivació de la fundació, «possiblement», el Govern atorgarà noves places reconegudes com a Centre Especial de Treball (CET) a la comarca, que «és la gran demanda del Grup Horitzó» ha recordat. D'aquesta manera, hi continuaria havent un sol Centre Especial de Treball al Berguedà, el del Taller Coloma, que pertany a l'Associació, però, en canvi, hi hauria més línies de treball en àmbits diversos i més places per atendre les persones a qui actualment ja dona servei el Grup Horitzó però amb més recursos per fer-ho. I és que la meitat del sou de les persones que ocupen aquestes places el paga l'administració catalana, ha exposat Lara.

El Grup Horitzó és una entitat que fa més de 35 anys que treballa al Berguedà per donar sortides laborals i recursos a persones amb malalties mentals. Fa pocs dies va anunciar que ha adquirit (pel valor simbòlic d'1 euro) el 65% de Portal del Berguedà SL, única empresa d'inserció laboral de la comarca per a joves amb patologia dual malaltia mental associada a consums de diferents substàncies). Aquest traspàs aplana el camí del Grup Horitzó per aconseguir ser reconeguda com a empresa social. El Berguedà només té un Centre Especial de Treball al Berguedà, el del Taller Coloma de l'Associació esmentada. L'empresa Portal del Berguedà SL, creada el 2012, fabrica els iogurts Delícies del Berguedà i atén 3 persones a la seva planta de Cercs.

El procés de reactivació de la fundació s'aprofitarà per encabir-hi també el Grup Horitzó, ha explicat Lara. «Ells seran un dels patrons de la fundació». D'aquesta manera els centres més grans que treballen a la comarca en l'atenció al tercer sector estaran representats en aquesta fundació. «Crec que serà molt positiu per a tots», ha dit el dirigent.

Lara ha afirmat que són sensibles a les demandes dels responsables del Grup Horitzó de més suport econòmic i reconeixement. L'entitat té 13 persones en plantilla i dona atenció a un col·lectiu d'uns quaranta d'afectats per malalties mentals que hi arriben derivats pels serveis públics. Tot i això, són una entitat privada sense reconeixement oficial i alhora sense recursos per fer aquesta feina que no fa l'administració. El president del Consell Comarcal del Berguedà ha reconegut que el Grup Horitzó «fa una gran tasca social acollint aquestes persones i donant-los sortida».

Actualment, la fundació de l'Associació ha d'aprovar un nou estatut. Ha de ser l'eina que ajudi l'entitat a trobar el finançament públic de la Generalitat que li permeti sortir de la crisi que va esclatar el 2019 i que va fer aflorar un forat de mig milió d'euros.