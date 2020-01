Experts exposen els riscos que podria ocasionar la incineradora de Cercs

El Pavelló de Suècia de Berga va acollir ahir una desena d'experts en l'àmbit mediambiental i de la salut que es van posicionar en contra de la instal·lació d'una planta incineradora de residus a l'antiga central tèrmica de Cercs.

Un dels ponents principals va ser l'ambientòleg i biòleg Antoni Ferran, que va desgranar els motius pels quals «no té sentit» tirar endavant aquest projecte. Ferran va fer una mirada enrere en el temps fins al moment en què es va decidir construir la central tèrmica de Cercs el 1971. «La central es va posar per una decisió errònia, i si no s'hagués posat, no seríem avui aquí . No té sentit repetir els errors del passat», va afirmar Ferran amb relació al fet que s'intenti tornar a reflotar un model que no era beneficiós per al medi ambient, simplement motivat per «negocis privats».

El biòleg també va explicar que la situació de les instal·lacions pot empitjorar els efectes de la incineradora pel fet d'estar al costat del pantà, el que provoca que hi hagi molta humitat en l'ambient i, sumat a les boires que s'hi solen crear, que la dispersió dels elements contaminants en l'aire sigui més complicada i que, per tant, es quedin al territori.

«Que el lloc no sigui adequat ja hauria de ser un punt final», lamentava Ferran, que va afegir que en tractar-se d'un problema no només del Berguedà, sinó de tot el país, la solució ha de passar per treballar conjuntament per fer bones polítiques de residus, i va assegurar que «si fem bé la feina, la necessitat d'instal·lacions com aquestes caurà en picat».

La biòloga Núria Valls també va voler destacar els efectes indirectes que pot causar l'activitat de la planta de Cercs en el territori. Els promotors de la incineradora preveuen cremar anualment 332.000 tones de residus provinents d'arreu de Catalunya. Segons Valls, aquesta quantitat de residus només podria arribar a Cercs mitjançant el transport amb camions, amb l'efecte que provoquen aquests al territori, com risc d'atropellament, el soroll dels vehicles o les olors que tant les mercaderies dels camions com el material que ja serà a la planta produiran als municipis del voltant. Valls també va voler destacar el risc biològic que comporta el fet que alguns dels camions transportin material perillós, i també la possibilitat que passi un accident com el que hi va haver recentment a Tarragona, ja que «és un risc que sempre existeix».