La Plataforma Antiincineradora valora positivament el seguiment de l'acte

La jornada va ser organitzada per la Plataforma Antiincineradora de Cercs per fer divulgació dels efectes que poden tenir aquest tipus d'instal·lacions en el territori i els seus habitants, però també per fer formació «i tenir cada cop més eines per poder lluitar contra el que està passant», tal com va explicar a Regió7 la seva portaveu, Martina Marcet.

L'entitat va fer una bona valoració de la jornada per la gent que va anar passant durant el dia pel Pavelló de Suècia de Berga. «Hi ha hagut molta assistència a la xerrada del doctor Eduardo Rodríguez, ja que és un especialista en epidemiologia relacionada amb contaminació i creiem que és un dels temes més rellevants en la nostra situació», va assegurar Marcet, que va explicar els següents passos a seguir per part de la plataforma.

«Ara estem immersos en un procés d'engegar accions legals, que és un dels fronts de lluita, però també mantindrem activa la mobilització a nivell comarcal», va assegurar la portaveu de la plataforma creada l'octubre passat.