«Crec que la planta incineradora de Cercs no es farà perquè hi ha un rebuig frontal»

Afronta el seu primer mandat sencer com a president d'un ens que reivindica com un motor de gestió

Com s'imagina aquest Berguedà que venen amb l'eslògan Terra de Futurs però que cada cop té menys habitants i més vells?

M'imagino una comarca amb moltes activitats vinculades a l'esport i la natura. S'està fent una gran feina en la difusió d'esports de muntanya. Voldria que el Berguedà no fos una comarca de pas sinó una terra per fer-hi estada. Les enquestes i les estadístiques ens diuen que per Setmana Santa o a l'estiu tenim ocupacions del 100% per exemple a l'agroturisme. I també treballem per fomentar la indústria. Hem de ser capaços que el Berguedà engresqui la gent a venir. Som una comarca amb molts recursos i que potser és una gran desconeguda. La nostra gran obsessió és fer-ne molta difusió.

Al Berguedà se'l té en compte a Barcelona? L'hi dic perquè fa poc es va apujar el preu del bitllet dels autobusos i vostès no ho sabien.

No sé si arriba al punt que no ens coneixen però és cert que Barcelona ciutat té molt en compte l'àrea metropolitana i potser els territoris més rurals se'ls escapen. No sé si va ser un descuit o una precipitació perquè Barcelona i l'àrea metropilitana tiben molt. Nosaltres som a la setena corona, que no forma part de l'ATM i és possible que se'ns descuidessin. Ara bé, aquesta és la tasca dels polítics locals: defensar el territori i llavors ja ens escolten. A vegades pequem de dir poc les coses, tenim el sentiment que som petits, rurals i que Barcelona i el Govern és molt gran i que no ens faran cas. I no és cert.

Primer va agafar el relleu de Montserrat Ribera a l'Ajuntament de Guardiola i després de David Font al Consell Comarcal. Què n'ha après?

Jo diria que tot. Tinc un molt bon record de la meva etapa amb la Montse Ribera. Quan jo vaig començar ella ja tenia molt pes polític com a alcaldessa de Guardiola i presidenta del Consell i després diputada. Li he de donar les gràcies de gairebé tot el que he après en política. Ella va començar a posar els pilars d'aquest Berguedà verd. I el David té una capacitat brutal de conèixer el món dels tècnics i després, com a polític, prendre decisions. Són dos mestres que m'han ajudat molt a ser com soc.

I com és Josep Lara?

[Somriu]. No ho sé! M'agrada ser proper, estar al costat de la gent i donar respostes als problemes. A vegades, als polítics se'ns diu que som en una altra òrbita. Jo ho detesto, això. M'agrada anar pel car-rer i parlar amb la gent. Sempre intento estar amatent a les necesitats que hi hagi. Aquest és el Josep Lara que m'agradaria ser.

Des del 19 de juliol passat, Junts per Catalunya, el seu partit deté de nou el govern del Consell Comarcal del Berguedà. Vostè presideix un govern de 9 consellers a tres bandes, Junts per Catalunya (7), l'Agrupació d'Electors del Berguedà (1) i el PSC (1), d'un Consell amb 19 membres. Presideix un govern fràgil com li ha retret l'oposició?

Presideixo un govern en minoria que ens obliga i, així ho estem fent i contents, a debatre i a ser molt més comunicatius i receptius, a buscar el consens amb la resta de partits. Hem creat unes juntes informatives amb tots els grups per tal de debatre problemàtiques i arribar a acords abans de celebrar els plens.

Com valora haver de governar en minoria?

M'agrada pensar que pot ser un avantatge. Una gran majoria et fa ser menys actiu. Berga ha estat molts anys amb governs de minoria i ha funcionat bé.

Quantes trucades i de qui les va rebre perquè JxCat no pactés amb el PSC al Consell?

[Somriu] En vaig rebre unes quantes. A través de partits i de les xarxes ens arribaven els inputs. Hi ha grups que ens ho demanaven quan ells mateixos tenien pactes. Els darrers anys s'ha renunciat a la reivindicació històrica de desdoblament total de la C-16 com a part de la via E-9 d'interès europeu que hauria d'unir els ports de Barcelona i Rotterdam amb el PSC en altres llocs. La política és la política i quan s'han de fer números s'han de fer.

L'actual pacte amb l'Agrupació d'Electors i el PSC és l'únic possible?

No, no. L'actual no és l'únic pacte possible. Estaria encantat de treballar i tenir un pacte de govern amb la CUP juntament amb els grups amb els quals ja treballem ara. Crec, però, que la CUP està més còmoda en l'àmbit municipal.

I no vol pactar amb ERC, que és el grup més nombrós a l'oposició amb 6 consellers?

La primera trucada per proposar formar govern que vam fer va ser a Esquerra i ens van dir que no. Suposo que tots preteníem la presidència del Consell, tot i que això ho intueixo perquè les negociacions les feien els portaveus de cada partit i jo no hi era.

No hi ha bona entesa entre JxCAT i ERC?

Personalment sí, però en l'àmbit institucional és cert que ells fan d'oposició. Tot i que amb el temps les coses es calmen.

Quines concessions han de fer al conseller de Bagà Endavant, que el va votar com a president i que amb el seu vot té la clau del govern del Consell perquè decanta les majories?

Aquest és un tema complicat. Ell em va donar suport perquè fos president i això ho valoro molt positivament. Gràcies a ell, probablement, soc president perquè ens faltava el seu vot. Concessions? Hem de trobar l'encaix perquè pugui treballar d'alguna manera amb nosaltres, no sé com, ho estem treballant, i es pugui sentir còmode. Hem de tenir en compte el conseller Pep Llamas pel gest que va fer al seu moment.

Digui'm tres dels grans reptes que afronta en aquest mandat i com els assoliran?

M'agradaria que l'Associació Pro Disminuïts Psíquics del Berguedà torni a ser el referent que era i que funcionés al 100% . Vull pensar que ho tenim ben encarrilat i que podrà ser. El segon gran repte és estendre el nou model de recollida selectiva als municipis del Berguedà que no fan el porta a porta. [...] Poder dir que som una de les comarques que més reciclen de Catalunya em faria moltíssima il·lusió. Els pobles del porta a porta estem per sobre del 80% i en conjunt al 60%. Però no ens hem de conformar i tots els pobles de la comarca han de tenir les mateixes condicions.

I el tercer repte?

A veure com enfoquem grans projectes com l'ampliació de la C-16, que els ajuntaments se sentin còmodes amb les vies blaves, els jocs d'hivern, Coll de Pal, desencallar el polígon comarcal d'Olvan. El Consell ha de fer de corretja de transmissió amb els pobles.

L'ampliació de la C-16 de Berga a Bagà que ha de començar enguany, és fa per anar més ràpid a la Cerdanya o també serà útil per al Berguedà?

Es podrà anar més ràpid a la Cerdanya però també afavorirà que els caps de setmana la mobilitat a les poblacions de l'alt Berguedà sigui una mica més normalitzada. Ara com ara, els divendres és un drama pujar a Guardiola, d'on soc alcalde. I els diumenges per baixar passa el mateix. Les persones que vivim a l'alt Berguedà no ens plantegem sortir de casa en direcció sud els diumenges a la tarda perquè és complicat moure's per la C-16.

El Berguedà ha renunciat a reivindicar políticament com havia fet antany que la C-16 es desdobli totalment com a part de l'eix europeu E-9, una via d'interès europeu, que uniria els ports de Barcelona i Rotterdam.

Hi hem renunciat perquè em fa l'efecte que a la banda francesa no hi ha ningú que tingui cap interès que aquesta E-9 tingui continuïtat de Barcelona a Tolosa.

I a la Cerdanya hi ha interès a desdoblar la C-16?

Crec que tampoc tenen gaire interès. Tant de bo aquest eix pogués unir Barcelona i Tolosa.

És bo per al Berguedà que es faci una planta incineradora de residus a Cercs?

Personalment penso que no, va en contra dels plantejaments que tenim de futur per a la comarca, no és el que més m'agrada. La major part dels ajuntaments s'hi han pronunciat en contra. A més, a l'alt Berguedà és on hi ha més serveis vinculats a la natura. Però puc entendre que l'alcalde de Cercs ha de donar curs a un projecte que han rebut a l'Ajuntament. Una altra cosa és que després la Generalitat, que és la competent, ho valori en negatiu o en positiu. Els projectes privats quan arriben als ajuntaments, t'agradin o no, s'han d'escoltar com a mínim.

La planta s'acabarà fent?

Crec que no perquè hi ha un rebuig frontal. El territori té molta força. Tal com estan les coses i veient els posicionaments en contra de diferents administracions crec que el Govern serà sensible.