Professionals mèdics promouen un manifest de rebuig a la incineradora

Un grup de professionals mèdics del Berguedà ha redactat un manifest de rebuig a la construcció d'una planta incineradora de residus a Cercs. El document s'ha començat a repartir en centres d'assistència primària, a l'Hospital Comarcal Sant Bernabé de Berga i farmàcies, entre d'altres, per recollir signatures d'arreu de Catalunya per donar suport a la campanya, segons ha explicat a Regió7 la metgessa Mercè Botinas. La recollida es farà fins a final de febrer.

A l'escrit, els professionals mèdics asseguren que «les plantes de tractament de residus alliberen emissions tòxiques al medi ambient que afecten la població propera». En el cas de la incineradora de Cercs, «per la seva situació geogràfica, l'orografia i la climatologia de la zona que impedeixen una correcta dispersió dels contaminants a l'atmosfera, l'impacte d'aquestes emissions és superior per a les persones que viuen a la zona», asseguren en el manifest.

Al document els professionals sanitaris del Berguedà que l'han impulsat asseguren que «hi ha evidències científiques que demostren l'augment de la mortalitat per càncer, malalties pulmonars i cardiovasculars i de la incidència de malalties relacionades amb l'impacte hormonal de les partícules que emeten aquestes plantes incineradores: dioxines, furans i metalls pesants». En aquest sentit asseguren que «més de 33.000 metges a Europa han signat un manifest de protesta contra les incineradores pel seu efecte sobre la salut pública com ja van fer al 2009 un grup de metges experts a Catalunya».

Els professionals exposen que diferents estudis realitzats a l'Estat espanyol «demostren de forma categòrica un augment de risc de càncer de pulmó i càncers combinats i , concretament, un augment de càncer de pleura i vesícula en homes i d'estómac en dones. A més, es demostra un augment de risc estadísticament significatiu de limfoma no Hodgkin i de tumor d'ovari i cervell en les dones que resideixen als voltants de les incineradores». Exposen que aquest augment de risc «és degut a les dioxines que alliberen les incineradores malgrat que disposin dels filtres actuals més moderns i eficaços, i que es troben a l'aire, al sòl i a l'aigua». Afegeixen que el 2019 la Unió Europea «ja ha fet recomanació per a què no es construeixen més plantes d'aquest tipus per motius de salut».

Els professionals diuen que «les partícules emeses tenen un efecte disruptor endocrí que afecta especialment dones i nens, i són responsables d'infertilitat (masculina i femenina), síndrome d'ovari poliquístic, alteracions menstruals, endometriosi, miomes uterins, avortaments, i pubertat precoç».

Els promotors volen palesar «la nostra preocupació pel projecte i el nostre rebuig a la posada en marxa d'una incineradora de residus pel risc que suposarà per a la salut pública de la població que atenem».