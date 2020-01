El Consell crida a renovar la gratuïtat del túnel del Cadí on-line per evitar cues

Les certificacions digitals permeten que la realització de determinats tràmits burocràtics davant de les administracions es puguin fer telemàticament de manera ràpida, còmoda i segura en aquesta segona dècada del segle XXI. Per això, responsables del govern de Consell Comarcal del Berguedà han fet una crida perquè els veïns del Berguedà que gaudeixen de la gratuïtat del peatge del túnel del Cadí facin la tramitació per renovar-la on-line per tal d'evitar el col·lapse de les oficines d'aquesta administració. Així ho van explicar ahir el president, Josep Lara, i el vicepresident, Jordi Sabata.

La crida té un argument de pes al darrere. Aquest 2020 caduquen 7. 648 abonaments de veïns de la comarca i la meitat entre l'abril, el maig i el juny. Es tracta d'una xifra de caducitats 7 vegades superior a les del 2019.

Les renovacions de les gratuïtats són per un període de 3 anys. Es dona la circumstància que moltes persones residents van activar aquestes renovacions el 2017 i aquest 2020 caduquen.

Lara i Sabata van explicar ahir que aquest volum de renovacions serà «inassumible» i que molt probablement hi acabarà havent cues a la seu de l'ens comarcal. Per això han animat els ciutadans a qui caduqui la gratuïtat a fer la renovació electrònicament.

Per ajudar els ciutadans a fer aquest tràmit el Consell Comarcal ha creat un vídeo tutorial a la seva pàgina web per explicar com han de fer pas a pas aquesta tramitació. De les prop de 8.000 renovacions, aproximadament la meitat no han canviat la seva situació i, per tant, la renovació és molt senzilla perquè només hauran de fer la petició.

Els responsables comarcals han destacat que és molt important no deixar caducar la gratuïtat perquè llavors renovar-la «és molt senzill». Per fer la tramitació electrònicament cal donar-se d'alta d'algun dels certificats digitals que existeixen. Aquesta operació es pot fer des de la mateixa pàgina web del Consell.

Sabata va explicar que volen aprofitar «aquest alt volum de renovacions perquè la ciutadania es digitalitzi». L'ens comarcal aconsella a les persones residents al Berguedà que gaudeixen de la gratuïtat que comprovin al web ww.tunelsbarcelonacadi.cat quan els caduca i que facin la renovació per Internet a www.bergueda. cat/tunel.

L'any 2018, el Consell Comarcal del Berguedà va registrar 1.750 altes i renovacions de la gratuïtat del túnel del Cadí i el 2019 en van ser 1.234. Actualment hi ha 14.430 gratuïtats donades d'alta al Berguedà per travessar el túnel del Cadí. Al llarg de l'any 2019, en van caducar 1.089 i se'n van renovar 754, el 69,24% del total, ja que 335 no es van renovar.

Per altra banda, hi va haver 480 altes noves de persones residents que mai abans havien gaudit del descompte.

Per últim, es van tramitar 2.162 canvis de targeta vinculada al descompte, segons fonts del Consell Comarcal.