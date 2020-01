Puig-reig confia que la Diputació assumeixi la variant nord aquest any

L'alcalde de Puig-reig, Josep Maria Altarriba, confia que aquest 2020 el vial nord del polígon de la Sala, que connecta l'antiga C-1411Z amb la BV-4131, passi a ser de titularitat de la Diputació de Barcelona. De manera que aleshores seria aquesta administració qui n'assumiria el manteniment.

Es tracta d'una variant que és propietat de la Generalitat. Es va obrir al trànsit l'any 2008 i des d'aleshores els problemes derivats de les esllavissades de terres i rocs han estat sovintejats.

El darrer cop que aquesta via va estar tancada va ser durant 3 mesos l'any 2018. Llavors una esllavissada de rocs i terres va obligar a prohibir-hi el trànsit fins al novembre del mateix any. El 2013, l'Ajuntament va signar un conveni amb la Generalitat, que va construir el vial, pel qual n'assumiria la titularitat un cop el Govern hagués sanejat el talús. Aquesta intervenció no es va dur a terme i de forma periòdica la via s'ha hagut d'anar tallant pel risc que suposa per a la seguretat dels conductors que hi transiten el despreniment de pedres i terra. La darrera llevantada ha tornat a fer baixar material que el consistori ha netejat i que no ha causat problemes ha indicat l'alcalde.

Quan es va reobrir la via el 2018, l'alcalde, Josep Maria Altarriba, va explicar que s'estava estudiant l'opció que la Diputació assumeixi la titularitat de la via. Ara, el batlle ha indicat que confia que aquesta operació es pugui materialitzar aquest any. No només comportaria que l'ens provincial assumís aquests 1,2 quilòmetres de vial sinó també que l'Ajuntament es quedés el carrer Pau Casals, conegut com la carretera de Casserres.