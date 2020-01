Un baganès de 48 anys mor en caure quan reparava un mur a Gisclareny

David Borrellas Rodríguez, veí de Bagà de 48 anys, va morir ahir a primera hora de la tarda en caure quan estava treballant en la reparació d'un mur a Gisclareny.

Segons van informar els Mossos d'Esquadra en un comunicat, l'home va caure accidentalment d'una bastida d'uns tres metres d'altura quan estava treballant en la reparació del mur d'una finca del municipi.

Els serveis d'emergències van rebre l'avís quan faltaven tres minuts per a 3/5 de 5 de la tarda. Tot i la ràpida actuació dels serveis d'emergències, aquests no van poder fer res per salvar la vida de l'home.

Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra de la comissaria de Berga, dotacions dels Bombers de la Generalitat i unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Els Mossos d'Esquadra van posar els fets en coneixement del jutjat d'instrucció de Berga en funcions de guàrdia així com també del departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, seguint els procediments habituals en els casos d'accidents laborals en els quals hi ha víctimes mortals.

És el primer accident laboral mortal que hi ha hagut enguany a les comarques centrals.