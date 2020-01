Berga presenta un protocol per eradicar la violència masclista

L'Ajuntament de Berga ha presentat un protocol d'actuació davant les violències sexuals en espais festius. El pla té l'objectiu de prevenir, actuar i eliminar aquesta problemàtica social en una ciutat especialment coneguda per les seves festes populars. El protocol, que es va iniciar l'any 2018 i que s'ha realitzat amb la col·laboració de l'entitat Noctambul@s i la Diputació de Barcelona, posa l'accent en la prevenció de la violència contra les dones i el col·lectiu LGTBI.

El pla detalla com s'ha de procedir davant la detecció d'un cas de violència sexista en un espai d'oci nocturn i estableix recorreguts que tenen a veure amb la sensibilització o la formació. Roser Valverde, regidora de Feminisme i LGTBI de l'Ajuntament, ha explicat que després de la presentació «s'ha de posar en marxa de manera col·lectiva i establir diferents canals de treball. La feina de prevenció del sexisme no s'acaba aquí, sinó que continua en diferents espais».

El protocol d'actuació ha estat elaborat amb la col·laboració de sis entitats de la ciutat i persones a títol individual. «A partir de la redacció han anat sorgint diferents necessitats. Com per exemple una campanya especifica de difusió a bars, espais d'oci privats, en l'àmbit de l'esport... això obre la via a treballar des d'altres perspectives», va explicar Valverde.

Perquè el pla no pretén centrar-se únicament en l'àmbit de l'oci nocturn sinó que vol anar més enllà i fer visible que la violència sexista també és present en altres espais, com per exemple l'àmbit esportiu o els espais d'oci de la gent gran. Ivet Oriols, de Noctambul@s, ha relatat que «com a fruit dels procés de treball ens hem adonat que no només ens hem de fixar en els espais d'oci nocturn, sinó que també hi ha oci diürn i violències en diferents contextos. Una de les accions que sortirà d'aquest protocol és incidir en la prevenció del sexisme en l'àmbit esportiu».

El pla d'actuació contempla aplicar 60 accions estructurades en diferents contextos, com per exemple, reforçar i ampliar els tallers de prevenció de violències en l'àmbit educatiu.