El Consell amplia el topall dels crèdits de caixa dels consistoris

El Consell Comarcal del Berguedà ha ampliat el topall dels crèdits de caixa sense interès que des del 2018 ofereix als ajuntaments. Fins ara el topall era de 50.000 euros per consistori. A partir d'enguany el límit és de 100.000 euros tal com es va aprovar al darrer ple de l'ens comarcal celebrat aquest dimecres.

Es tracta d'uns crèdits de caixa sense interès a retornar com a màxim en un any, que el Consell va crear el 2018 . Els fons destinat a aquesta línia de crèdits és d'un milió d'euros. Tanmateix fins ara s'han utilitzat molt poc. El 2018 només va utilitzar aquests crèdits de caixa l'Ajuntament de la Pobla. El 2019 van ser la Pobla i Gironella. Fonts del Consell han explicat que a més d'ampliar el topall del que es pot demanar aquest 2020 hi haurà una altra novetat: la durada del crèdit serà com a màxim fins a un any des del dia en què es formalitzi l'ingrés en el compte de l'Ajuntament. Així els consistoris tenen més temps per tornar-los i el Consell preveu que més ajuntaments s'animin a fer servir aquest recurs de tresoreria.