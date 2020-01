El Govern situa l'ampliació de la C-16 des de Berga cap al nord a l'any vinent

El govern de la Generalitat no preveu iniciar enguany els treballs d'ampliació de la C-16 des de Berga cap al nord. L'obra es troba en període d'al·legacions la qual cosa situa a l'any vinent l'inici de la seva execució. El mateix passa amb la nova seu de la delegació del govern a la Catalunya Central als antics jutjats de Manresa que, en aquest cas, es preveu iniciar en breu el projecte executiu. Aquests són dos dels grans projectes de les nostres comarques que no tenen previst iniciar-se aquest any i, per aquest motiu, han quedat fora del pressupost del govern català, que ahir es va presentar a Manresa.

En aquest sentit, durant l'acte de presentació dels comptes a la Catalunya Central, la delegada del Govern, Alba Camps, va refermar l'aposta de la Generalitat per ampliar la C-16 en el tram que va de Berga a Bagà, malgrat que el projecte no aparegui en els pressupostos. Segons Camps, l'obra no s'ha inclòs perquè s'han de resoldre les al·legacions i no es podrà licitar aquest any. Tot i així la delegada va insistir que «la voluntat de dura-la a terme per part del departament hi segueix sent».

El projecte, que afecta un tram de 21 quilòmetres de longitud de l'eix del Llobregat i té un cost estimat de 178 milions d'euros, preveu el desdoblament de l'actual carretera entre Berga i Cercs amb una calçada amb 4 carrils (dos en cada sentit) i la implantació d'un tercer carril reversible entre Cercs i Bagà.

Un altre dels grans projectes que tampoc contempla el pressupost és la construcció, als antics jutjats de Manresa, de la nova seu de la Delegació del Govern de la Generalitat a la Catalunya Central. En aquest sentit, Camps va especificar que es tracta «d'una gran aposta pel territori» de la qual ara es començarà el projecte executiu i «per tant, aquest 2020 encara no es licitaran les obres». El projecte, però, «està considerat i segueix els terminis esperats».

El pressupost de la Generalitat per al 2020 preveu una inversió de 85, 5 milions d'euros a la Catalunya Central (Anoia, Bages, Moianès, Berguedà, Solsonès i Anoia), que suposa una increment del 69% respecte el 2017 i una inversió territorialitzada de 208 euros per habitant. Segons la delegada, es tracta d'uns pressupostos «esperats i desitjats» que estan enfocats «a potenciar les oportunitats que té el nostre territori i que marquen un futur molt positiu».

Entre les inversions més destacades, tal com publicava ahir aquest diari, hi ha la construcció de la nova escola El Vinyet de Solsona (2,7 milions), la perllongació de l'Avinguda dels Països Catalans de Manresa (2,6 milions), el pont d'entrada al nucli de Cabrianes (2,4 milions), la nova escola La Serreta de Santpedor (1,1 milions) o el nou Centre d'Atenció Primària de Navarcles (791.963 euros). El 97,1% de les inversions se centren en els àmbits d'Educació, Salut i Territori.

Quant a les despeses de personal a les comarques centrals, es preveu incrementar 580 efectius de la Generalitat a la demarcació, bàsicament dels àmbits de l'educació i la salut. Això, segons la delegada, aposta per garantir «la igualtat d'oportunitats territorial, reforçant amb quantitat i qualitat els serveis sanitaris i educatius».