Guardiola tindrà enguany l'esperada sala polivalent a la pista del pavelló

Pista esportiva (on hi havia hagut el pavelló) on s'erigirà la sala polivalent de Guardiola ARXIU/D.C.C.

Aquesta festa major el consistori de Guardiola de Berguedà ja no haurà de llogar una vela per aixoplugar els actes de la festa grossa, per Sant Llorenç, a l'agost. Almenys aquest és la fita que s'ha fixat el govern guardiolenc, que, ahir, va signar el contracte amb l'empresa Actiutec Grup SL a qui s'ha adjudicat els treballs per a la construcció d'una sala polivalent a l'actual pista encimentada a l'aire lliure on antigament s'alçava el pavelló. Aquest nou equipament ha de servir, entre altres finalitats, per fer-hi actes de la festa gran del poble, així com l'ampli ventall d'activitats del municipi, però sota cobert tot l'any, segons ha explicat a Regió7 Josep Lara, l'alcalde del poble.

El vell pavelló (que en realitat ja era una sala polivalent) es va enderrocar fa deu anys perquè tennia problemes estructurals i cor-ria el risc d'enfonsar-se pel seu mal estat. Al seu lloc s'hi va fer un pista esportiva a l'aire lliure encimentada. Ha calgut una dècada perquè el municipi hagi aconseguit el finançament necessari per dur a terme aquesta obra.

La sala polivalent coberta es construirà en un solar de 4.580 metres quadrats de titularitat municipal on hi havia hagut el pavelló. Aquest solar disposa de tots els serveis bàsics d'urbanització (pavimentació, enllumenat públic, sanejament separat d'aigües pluvials i residuals, aigua potable electricitat, telefonia), segons consta al projecte. La sala es farà sobre la solera de 22x42 metres. Al costat hi ha les piscines municipals i un edifici de serveis amb vestidors, lavabos, magatzems, sales jocs i d'activitats, gimnàs i bar , que es complementarà amb aquest nou espai.

Aquest equipament s'ha concebut «per poder realitzar tots els esdeveniments culturals, esportius, socials i de lleure que durant l'any es desenvolupen a la població de Guardiola de Berguedà, i que, a causa del temps d'alta muntanya d'hivern, molt fred i plujós, fa que moltes vegades no es puguin portar a terme aquests esdeveniments a l'aire lliure», tal com recull el projecte de l'obra. Al solar s'hi construirà l'estructura de la sala polivalent amb una teulada i un semitancament de les parets. L'alcalde ha dit que es tracta d' una obra «llargament esperada».

L'actuació té un cost de 435.118,96 euros (amb el 21% de l'IVA inclòs). El consistori guardiolenc paga la totalitat d'aquesta despesa amb els diners aconseguits en les meses de concertació de la Diputació de Barcelona, ha explicat l'alcalde.

L'obra es durà a terme un any després del previst pel batlle Josep Lara, el gener del 2019, en declaracions a aquest diari. La raó és que el març del 2019 el projecte es va haver de tornar a sotmetre a exposició pública per unes al·legacions del grup municipal de Junts per Catalunya, que va fer notar que un plànol de l'obra no s'havia inclòs en el plec de la primera exposició pública que s'havia fet.